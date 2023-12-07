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ТЦК наведались в оздоровительное заведение в Закарпатье — мужчинам вручили повестки

7 декабря 2023 19:20
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
ТЦК наведались в оздоровительное заведение в Закарпатье — мужчинам вручили повестки
Сотрудник ТЦК (иллюстративное фото) Фото: mil.gov.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Представители ТЦК продолжают рейды по спортивно-оздоровительным комплексам Закарпатья. В этот раз они вручили повестки мужчинам.

Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола .

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"Сегодня сотрудники ТЦК посетили оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино", - написал Глагола.

По словам очевидцев, как утверждает журналист, цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток.

На кадрах показано, как более десятка представителей ТЦК шагают к комплексу в сопровождении полиции.

Также на другом видео показан въезд в заведение, где дежурят военнослужащие.

Напомним, в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и мужчины-тренеры заведений.

А ранее в Закарпатской области сотрудники ТЦК и СП силой вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.

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