ТЦК наведались в оздоровительное заведение в Закарпатье — мужчинам вручили повестки

Сотрудник ТЦК (иллюстративное фото) Фото: mil.gov.ua

Представители ТЦК продолжают рейды по спортивно-оздоровительным комплексам Закарпатья. В этот раз они вручили повестки мужчинам.

Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола .

Читайте также:

Где именно прошли рейды

"Сегодня сотрудники ТЦК посетили оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино", - написал Глагола.

По словам очевидцев, как утверждает журналист, цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток.

На кадрах показано, как более десятка представителей ТЦК шагают к комплексу в сопровождении полиции.

Также на другом видео показан въезд в заведение, где дежурят военнослужащие.

Напомним, в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и мужчины-тренеры заведений.

А ранее в Закарпатской области сотрудники ТЦК и СП силой вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.