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ТЦК посетили рынок в Черновцах — закончилось скандалом

12 декабря 2023 13:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ТЦК посетили рынок в Черновцах — закончилось скандалом
Сотрудники ТЦК на Калиновском рынке в Черновцах. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня на Калиновском рынке в Черновцах заметили пришедших с рейдом работников ТЦК, чтобы раздавать повестки. Очевидцы рассказали, что военными заломили мужчину и он, пытаясь вырваться, упал с лестницы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Новый рейд ТЦК на рынке в Черновцах

Сегодня после обеда работники ТЦК с оружием посетили Калиновский рынок в Черновцах. Кроме того, с ними были неизвестны мужчины в гражданской одежде и балаклавах.

Сотрудники ТЦК со своими компаньонами устроили скандал, а тем, кто снимал на видео такой рейд, угрожали разбить телефоны и выкрикивали нецензурную лексику.

В эксклюзивном комментарии Новини.LIVE очевидец происшествия рассказала, что военными заломили мужчину и он, пытаясь вырваться, упал с лестницы.

"Тогда я начала снимать, а они кричали на меня, что разобьют телефон", — говорит женщина.

По ее словам, за мужчину начали вступаться продавщицы и прохожие. В конце концов, мужчина, которого силой пытались забрать военными, скрылся. Как добавила свидетельница, на рынок он пришел как обычный покупатель.

Напомним, в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили очередные рейды по тренажерным залам. Это происходило в Мукачево и Хусте. Кроме того, подобные рейды прошли и в Ужгороде, вызывая массу недовольства.

Однако в одном из ТЦК объяснили, что этому нет ничего незаконного или необычного, ведь военкоматы вправе раздавать повестки в общественных местах, а тренажерные залы относятся к такой категории.

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