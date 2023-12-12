ТЦК навідалися на ринок у Чернівцях — закінчилось скандалом

Працівники ТЦК на Калинівському ринку у Чернівцях. Фото: скриншот

Сьогодні на Калинівському ринку у Чернівцях помітили працівників ТЦК, які прийшли з рейдом, аби роздавати повістки. Очевидиці розповіли, що військкоми заламали чоловіка і він, намагаючися вирватися, впав зі сходів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сьогодні пообіді працівники ТЦК зі зброєю навідались на Калинівський ринок у Чернівцях. Окрім того, з ними були невідомі чоловіки в цивільному одязі і балаклавах.

Працівники ТЦК зі своїми компаньйонами влаштували скандал, а тим, хто знімав на відео такий рейд, погрожували розбити телефони та викрикували нецензурну лексику.

В ексклюзивному коментарі Новини.LIVE очевидиця події розповіла, що військкоми заламали чоловіка і він, намагаючися вирватися, впав зі сходів.

"Тоді я почала знімати, а вони кричали на мене, що розіб'ють телефон", — каже жінка.

З її слів, за чоловіка почали заступатися продавчині та перехожі. Зрештою, чоловік, якого силоміць намагалися забрати військкоми, втік. Як додала очевидиця, на ринок він прийшов як звичайний покупець.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах. Це відбувалося в Мукачевому і Хусті. Окрім того, подібні рейди відбулись і в Ужгороді, викликаючи масу незадоволення.

Однак в одному із ТЦК пояснили, що цьому немає нічого незаконного чи незвичного, адже військкомати мають право роздавати повістки у громадських місцях, а тренажерні зали належать до такої категорії.