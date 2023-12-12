Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow ТЦК навідалися на ринок у Чернівцях — закінчилось скандалом arrow

ТЦК навідалися на ринок у Чернівцях — закінчилось скандалом

12 грудня 2023 13:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ТЦК навідалися на ринок у Чернівцях — закінчилось скандалом
Працівники ТЦК на Калинівському ринку у Чернівцях. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні на Калинівському ринку у Чернівцях помітили працівників ТЦК, які прийшли з рейдом, аби роздавати повістки. Очевидиці розповіли, що військкоми заламали чоловіка і він, намагаючися вирватися, впав зі сходів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Новий рейд ТЦК на ринку в Чернівцях 

Сьогодні пообіді працівники ТЦК зі зброєю навідались на Калинівський ринок у Чернівцях. Окрім того, з ними були невідомі чоловіки в цивільному одязі і балаклавах.

Працівники ТЦК зі своїми компаньйонами влаштували скандал, а тим, хто знімав на відео такий рейд, погрожували розбити телефони та викрикували нецензурну лексику. 

В ексклюзивному коментарі Новини.LIVE очевидиця події розповіла, що військкоми заламали чоловіка і він, намагаючися вирватися, впав зі сходів.

"Тоді я почала знімати, а вони кричали на мене, що розіб'ють телефон", — каже жінка. 

З її слів, за чоловіка почали заступатися продавчині та перехожі. Зрештою, чоловік, якого силоміць намагалися забрати військкоми, втік. Як додала очевидиця, на ринок він прийшов як звичайний покупець.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах. Це відбувалося в Мукачевому і Хусті. Окрім того, подібні рейди відбулись і в Ужгороді, викликаючи масу незадоволення. 

Однак в одному із ТЦК пояснили, що цьому немає нічого незаконного чи незвичного, адже військкомати мають право роздавати повістки у громадських місцях, а тренажерні зали належать до такої категорії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі