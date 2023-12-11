Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У ТЦК назвали ціль рейдів по спортзалах arrow

У ТЦК назвали ціль рейдів по спортзалах

11 грудня 2023 13:50
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
У ТЦК назвали ціль рейдів по спортзалах
Рейд ТЦК до спортзалу у Полтаві. Фото: сайт Полтави 0532
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Останнім часом працівників територіального центру комплектування все частіше помічають з рейдами у спортзалах. Однак військкомати мають право роздавати повістки у громадських місцях, а тренажерні зали належать до такої категорії.

Про це заявив керівник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі "Полтавській хвилі".

Читайте також:

Чому ТЦК проводять рейди по спортзалах

 Істомін прокоментував рейди працівників ТЦК у спортзалах. За його словами, це цілком нормальна ситуація, оскільки працівники виконують свої обов'язки та проводять мобілізацію.

Він пояснив, що з початку повномасштабної війни військовослужбовці ТЦК та СП Полтавської області вручали повістки за місцем проживання військовозобов'язаних громадян, проте є інший метод — вручення повісток на блок-постах та у громадських місцях, а тренажерний зал належить до такої категорії.

"Жодних "посилених" заходів мобілізації ТЦК та СП не проводять – максимум особового складу займається питаннями мобілізації від початку повномасштабного вторгнення", — сказав Роман Істомін. 

Він закликав полтавців не піддаватися провокативним повідомленням, адже усі заходи оповіщення представники ТЦК та СП проводять спільно з представниками Національної поліції за усіма нормами чинного законодавства України.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах. Це відбувалося в Мукачевому і Хусті.

Додамо, в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі