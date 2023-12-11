У ТЦК назвали ціль рейдів по спортзалах

Рейд ТЦК до спортзалу у Полтаві. Фото: сайт Полтави 0532

Останнім часом працівників територіального центру комплектування все частіше помічають з рейдами у спортзалах. Однак військкомати мають право роздавати повістки у громадських місцях, а тренажерні зали належать до такої категорії.

Про це заявив керівник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі "Полтавській хвилі".

Читайте також:

Чому ТЦК проводять рейди по спортзалах

Істомін прокоментував рейди працівників ТЦК у спортзалах. За його словами, це цілком нормальна ситуація, оскільки працівники виконують свої обов'язки та проводять мобілізацію.

Він пояснив, що з початку повномасштабної війни військовослужбовці ТЦК та СП Полтавської області вручали повістки за місцем проживання військовозобов'язаних громадян, проте є інший метод — вручення повісток на блок-постах та у громадських місцях, а тренажерний зал належить до такої категорії.

"Жодних "посилених" заходів мобілізації ТЦК та СП не проводять – максимум особового складу займається питаннями мобілізації від початку повномасштабного вторгнення", — сказав Роман Істомін.

Він закликав полтавців не піддаватися провокативним повідомленням, адже усі заходи оповіщення представники ТЦК та СП проводять спільно з представниками Національної поліції за усіма нормами чинного законодавства України.

Нагадаємо, на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах. Це відбувалося в Мукачевому і Хусті.

Додамо, в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.