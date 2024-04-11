ТЦК получит доступ к базе данных МВД — для чего

Работник ТЦК. Иллюстративное фото: открытые источники

ТЦК получит данные об автомобилях, находящихся в собственности граждан и предприятий. В случае необходимости эти транспортные средства могут быть изъяты и переданы Вооруженным Силам Украины.

Об этом известно из законопроекта о мобилизации, принятом Верховной Радой в четверг, 11 апреля.

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Как будет проходить мобилизация транспортных средств

Новый законопроект о мобилизации предполагает, что ТЦК получат доступ к данным о транспортных средствах, принадлежащих гражданам и компаниям. В случае необходимости эти транспортные средства могут быть использованы Вооруженными Силами Украины. Закон вступит в силу через месяц после его подписания президентом.

Компании и организации теперь обязаны доставлять свои транспортные средства или другую технику в воинские части при необходимости. Количество мобилизованных автомобилей в каждой области будет определяться местными властями, которые будут создавать специальные списки.

В случае, если у владельца есть несколько автомобилей, второе транспортное средство может быть использовано ВСУ. Это правило также применимо к тракторам и сельскохозяйственной технике.

После завершения мобилизации владельцам должны вернуть их транспортные средства в течение месяца, если они будут в наличии. В случае потери транспортного средства государство обязано выплатить компенсацию.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об ответственности за военные правонарушения.

Ранее мы писали, что в Раде приняли в основу законопроект о мобилизации заключенных.