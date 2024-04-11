ТЦК отримає доступ до бази даних МВС — для чого

Працівник ТЦК. Ілюстративне фото: відкриті джерела

ТЦК отримає дані про автомобілі, що перебувають у власності громадян та підприємств. У випадку необхідності, ці транспортні засоби можуть бути вилучені та передані Збройним Силам України.

Про це відомо з законопроєкту про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада у четвер, 11 квітня.

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Новий законопроєкт про мобілізацію, передбачає, що ТЦК отримають доступ до даних про транспортні засоби, що належать громадянам та компаніям. У разі необхідності, ці транспортні засоби можуть бути використані Збройними Силами України (ЗСУ). Закон набере чинності через місяць після його підписання президентом.

Компанії та організації тепер зобов’язані доставляти свої транспортні засоби або іншу техніку до військових частин за потреби. Кількість мобілізованих автомобілів у кожній області визначатиметься місцевою владою, яка створюватиме спеціальні списки.

У випадку, якщо у власника є кілька автомобілів, другий транспортний засіб може бути використаний ЗСУ. Це правило також застосовується до тракторів та сільськогосподарської техніки.

Після завершення мобілізації, власникам повинні повернути їхні транспортні засоби протягом місяця, якщо вони будуть в наявності. У разі втрати транспортного засобу, держава зобов’язана виплатити компенсацію.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальність за військові правопорушення.

Раніше ми писали, що у Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених.