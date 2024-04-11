Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow ТЦК отримає доступ до бази даних МВС — для чого arrow

ТЦК отримає доступ до бази даних МВС — для чого

11 квітня 2024 13:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
ТЦК отримає доступ до бази даних МВС — для чого
Працівник ТЦК. Ілюстративне фото: відкриті джерела
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

ТЦК отримає дані про автомобілі, що перебувають у власності громадян та підприємств. У випадку необхідності, ці транспортні засоби можуть бути вилучені та передані Збройним Силам України.

Про це відомо з законопроєкту про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада у четвер, 11 квітня.

Читайте також:

Як буде проходити мобілізація транспортних засобів

Новий законопроєкт про мобілізацію, передбачає, що ТЦК отримають доступ до даних про транспортні засоби, що належать громадянам та компаніям. У разі необхідності, ці транспортні засоби можуть бути використані Збройними Силами України (ЗСУ). Закон набере чинності через місяць після його підписання президентом.

Компанії та організації тепер зобов’язані доставляти свої транспортні засоби або іншу техніку до військових частин за потреби. Кількість мобілізованих автомобілів у кожній області визначатиметься місцевою владою, яка створюватиме спеціальні списки.

У випадку, якщо у власника є кілька автомобілів, другий транспортний засіб може бути використаний ЗСУ. Це правило також застосовується до тракторів та сільськогосподарської техніки.

Після завершення мобілізації, власникам повинні повернути їхні транспортні засоби протягом місяця, якщо вони будуть в наявності. У разі втрати транспортного засобу, держава зобов’язана виплатити компенсацію.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальність за військові правопорушення.

Раніше ми писали, що у Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених.

ЗСУ
Україна
мобілізація
автомобіль
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи