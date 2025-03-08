Мобилизация 2025 — что делать, если ТЦК передал повестку через родственников

Работники ТЦК у дверей квартиры. Фото: armyinform.com.ua

Военнообязанные мужчины в Украине продолжают получать повестки на уточнение данных, по которым должны прибыть в ТЦК и СП. Документ могут вручить на улице, работе, в любом общественном месте. Также работники территориального центра могут прийти с повесткой по месту жительства.

Однако могут ли они вручить повестку военнообязанному мужчине через его родственников и если возникла такая ситуация, как на нее правильно реагировать? На эти вопросы ответили юристы БПП в комментарии "Факти ICTV".

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В соответствии с нормами закона, а именно постановления Кабинета Министров Украины № 1487, повестка должна быть вручена лично в руки военнообязанному. При получении документа лицо ставит подпись, которой фактически подтверждает, что действительно его получил и ознакомлен с дальнейшими требованиями (обязанностью прибыть в ТЦК и СП в указанные дату и время).

Таким образом родственники, независимо от степени родства, не имеют юридического права получать повестку вместо военнообязанного.

Юристы отмечают, что повестка, которая была вручена родственникам, не имеет юридической силы, поскольку не подтверждает надлежащее оповещение военнообязанного.

Работники ТЦК вручают повестку. Скриншот из видео на Youtube

Что делать, если повестку передали через родственников

Как подчеркнули юристы, повестка передана через родственников, друзей, соседей, оставленная в дверях или брошенная в почтовый ящик является незаконной.

То есть такая повестка будет считаться незаконно врученной и никакой ответственности военнообязанное лицо за неявку в ТЦК нести не будет. В случае если ТЦК выпишет штраф, его можно будет обжаловать в суде.

Однако также военнообязанным следует помнить о своем гражданском долге, в частности обязанности соблюдать правила военного учета: вовремя обновлять военно-учетные данные, сообщать ТЦК об изменениях, проходить ВВК и тому подобное.

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Напомним, мы рассказывали, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году.

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