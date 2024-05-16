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ТЦК продолжают искать уклонистов в Киеве — сколько человек уже доставили в военкоматы

16 мая 2024 07:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ТЦК продолжают искать уклонистов в Киеве — сколько человек уже доставили в военкоматы
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активно разыскивают и доставляют в военкоматы мужчин, которые находились в розыске за нарушение правил военного учета или мобилизации. Так, по состоянию на сегодняшний день в ТЦК доставлено уже более двух тысяч мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, передает ТСН.

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По словам правоохранителей, розыск лиц, совершивших административные правонарушения, осуществляют органы Нацполиции по обращениям ТЦК и СП, а также СБУ. Это положение регулируется постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года.

Так, с начала мая Нацполиция получила более пяти тысяч обращений об установлении места нахождения лиц и их доставке в ТЦК.

"С начала 2024 года из ТЦК и СП в ГУНП в Киеве поступило 5 833 обращения для установления места нахождения лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", — сказали в полиции.

Отмечается, что еще почти месяц назад эта цифра составляла 5 387. За это время к розыску добавилось почти полтысячи уклонистов.

Вместе с тем, фактически в военкоматы столицы доставили уже 2 319 человек.

Раньше мы писали, до каких возрастов могут мобилизовать мужчин в Украине.

Также рассказывали, что делать, если за вашу повестку расписались родственники.

Киев
война
военкомат
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
уклонисты

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