ТЦК продолжают искать уклонистов в Киеве — сколько человек уже доставили в военкоматы

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

В Киеве работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активно разыскивают и доставляют в военкоматы мужчин, которые находились в розыске за нарушение правил военного учета или мобилизации. Так, по состоянию на сегодняшний день в ТЦК доставлено уже более двух тысяч мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, передает ТСН.

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По словам правоохранителей, розыск лиц, совершивших административные правонарушения, осуществляют органы Нацполиции по обращениям ТЦК и СП, а также СБУ. Это положение регулируется постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года.

Так, с начала мая Нацполиция получила более пяти тысяч обращений об установлении места нахождения лиц и их доставке в ТЦК.

"С начала 2024 года из ТЦК и СП в ГУНП в Киеве поступило 5 833 обращения для установления места нахождения лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", — сказали в полиции.

Отмечается, что еще почти месяц назад эта цифра составляла 5 387. За это время к розыску добавилось почти полтысячи уклонистов.

Вместе с тем, фактически в военкоматы столицы доставили уже 2 319 человек.

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