ТЦК продовжують шукати ухилянтів у Києві — скільки осіб вже доставили до військкоматів

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП

У Києві працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) активно розшукують й доставляють до військкоматів осіб, які перебували у розшуку за порушення правил військового обліку чи мобілізації. Так, станом на сьогодні до ТЦК доправлено вже понад дві тисячі чоловіків.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві, передає ТСН.

Читайте також:

Розшук ухилянтів у Києві

За словами правоохоронців, розшук осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, здійснюють органи Нацполіції за зверненнями ТЦК та СП, а також СБУ. Це положення регулює постанова Кабміну від 30 грудня 2022 року.

Так, з початку травня Нацполіція отримала понад п'ять тисяч звернень про встановлення місця перебування осіб та їх доставки до ТЦК.

"З початку 2024 року з ТЦК та СП до ГУНП у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП", — сказали у поліції.

Зазначається, що ще майже місяць тому ця цифра складала 5387. Тож, за цей чвас до розшуку додалося майже пів тисячі ухилянтів.

Разом із тим, фактично до військкоматів столиці доставили вже 2319 осіб.

Раніше ми писали, до якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні.

Також розповідали, що робити, якщо за вашу повістку розписалися родичі.