За повістку чоловіка розписалися родичі — адвокат пояснив алгоритм дій

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Ілюстративне фото: соцмережі

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Водночас існують випадки, коли за повістку замість військовозобов'язаного розписуються його родичі або сусіди.

Що робити у такому випадку, пояснив адвокат Едуард Багіров у коментарі для ТСН.

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За словами адвоката, у разі вручення повістки військовозобов'язаного його родичам або сусідам він не нестиме жодних правових наслідків, тому що її мають вручати особисто в руки.

Аналогічна ситуація, коли повістку просто прикріпили на двері — вона вручена незаконним чином. Якщо людина не підписала повістку, то дії військових не мають ніякої юридичної сили. Представники ТЦК зобов'язані дочекатися людини та вручити документ особисто в руки, отримавши відповідний підпис.

А штраф за неявку до військкомату можливий лише у випадку, коли людина свідомо проігнорувала повістку, що була вручена належним чином й поставила свій підпис про отримання.

Раніше Новини.LIVE назвали список професій жінок, які є військовозобов'язаними в Україні.

Також через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків вступити до аспірантури, уникнувши мобі лізації. Особливо широко ця тенденція простежується с еред кількості контрактників за останні два роки.