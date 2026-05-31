ТЦК рассматривает признанный штраф из-за "Резерв+" до 7 дней

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины в случае нарушения правил воинского учета могут дистанционно признать правонарушение и оплатить штраф. Согласно закону, руководитель ТЦК должен рассмотреть такое заявление в течение трех дней, но иногда момент выдачи постановления о штрафе может затянуться до недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA", на который ссылается издание "Фокус".

Сколько дней ТЦК рассматривает согласие на штраф через "Резерв+"

Заметим, что в приложении "Резерв+" доступен механизм дистанционного признания административного правонарушения. В случае получения соответствующего уведомления и подтверждения согласия на уплату штрафа обращение автоматически передается на рассмотрение в ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что согласился на наложение штрафа через "Резерв+", однако постановление от ТЦК до сих пор не получил. Его интересовало, сколько времени может понадобиться для принятия соответствующего решения.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что рассмотрение таких заявлений должно происходить оперативно.

"Руководитель ТЦК должен рассмотреть Ваше заявление о признании правонарушения в течение трех дней", — сказал он.

В то же время юрист Владислав Дерий обратил внимание, что фактические сроки иногда отличаются от предусмотренных.

"Есть случаи, когда постановление приходило через неделю", — написал он.

Как сообщало Новини.LIVE, пользователи приложения "Резерв+" могут получить уведомление о штрафе. Однако как объясняют юристы, предложение признать правонарушение еще не является самим штрафом и платить в этот момент ничего не нужно.

Также мы писали, что получить 50% на уплату штрафа можно только тогда, когда человек сразу признает вину. Если же начать судебный процесс, то такое право можно потерять.