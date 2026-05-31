Головна Мобілізація ТЦК розглядає визнаний штраф через "Резерв+" до 7 днів

ТЦК розглядає визнаний штраф через "Резерв+" до 7 днів

Дата публікації: 31 травня 2026 07:30
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Громадяни України у разі порушення правил військового обліку можуть дистанційно визнати правопорушення та сплатити штраф. Згідно закону, керівник ТЦК має розглянути таку заяву протягом трьох днів, але іноді момент видачі постанови про штраф може затягнутися до тижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA", на який посилається видання "Фокус".

Скільки днів ТЦК розглядає згоду на штраф через "Резерв+"

Зауважимо, що в застосунку "Резерв+" доступний механізм дистанційного визнання адміністративного правопорушення. У разі отримання відповідного повідомлення та підтвердження згоди на сплату штрафу звернення автоматично передається на розгляд до ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що погодився на накладення штрафу через "Резерв+", проте постанову від ТЦК досі не отримав. Його цікавило, скільки часу може знадобитися для ухвалення відповідного рішення.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що розгляд таких заяв має відбуватися оперативно.

"Керівник ТЦК повинен розглянути Вашу заяву про визнання правопорушення протягом трьох днів", — сказав він.

Водночас юрист Владислав Дерій звернув увагу, що фактичні строки інколи відрізняються від передбачених.

"Є випадки, коли постанова приходила через тиждень", — написав він.

Як повідомляло Новини.LIVE, користувачі застосунку "Резерв+" можуть отримати повідомлення про штраф. Однак як пояснюють юристи, пропозиція визнати правопорушення ще не є самим штрафом і платити в цей момент нічого не потрібно.

Також ми писали, що отримати 50% на сплату штрафу можна лише тоді, коли людина одразу визнає провину. Якщо ж розпочати судовий процес, то таке право можна втратити.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
