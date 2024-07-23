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ТЦК отказал работнику учебного заведения в отсрочке от мобилизации — юрист объяснил, как действовать

23 июля 2024 09:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине - как получить право на отсрочку
Учитель проводит уроки в школе. Фото иллюстративное: НУШ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто отказывают в отсрочке военнообязанным, работающим в сфере образования и имеющим право на такую отсрочку.

Как действовать в случае отказа в законном праве на отсрочку объясняют юристы.

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Отказ в праве на отсрочку

Юристы отмечают, что в случае отказа работнику образования в отсрочке от мобилизации следует подать повторное заявление в ТЦК и СП. При этом необходимо прикрепить к ней больше документов, удостоверяющих право на отсрочку. В частности, речь идет о копии лицензии школы, устава, собрания владельцев о назначении на должность, выписке из ЕГР, приказе на принятие на работу. Юристы также уточняют, что подача повторного заявления не гарантирует предоставление отсрочки.

Также можно инициировать процедуру обжалования решения ТЦК и СП об отказе в предоставлении отсрочки.

При этом обжалование необходимо начинать как можно быстрее, чтобы не упустить установленные законодательством сроки на обжалование отказа.

Кроме того, юристы отмечают, что в случае предоставления отсрочки после подачи повторного заявления предварительный отказ отменяется автоматически.

Напомним, мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Также мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

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