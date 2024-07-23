Мобілізація в Україні — як отримати право на відстрочку

Вчитель проводить уроки в школі. Фото ілюстративне: НУШ

В Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому територіальні центри комплектування та соціальної підтримки часто відмовляють у відстрочці військовозобов'язаним, які працюють у сфері освіти і мають право на таку відстрочку.

Як діяти у разі відмови в законному праві на відстрочку пояснюють юристи.

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Відмова у праві на відстрочку

Юристи зазначають, що у разі відмови працівнику освіти у відстрочці від мобілізації, варто подати повторну заяву до ТЦК та СП. При цьому необхідно прикріпити до неї якнайбільше документів, які засвідчують право на відстрочку. Зокрема йдеться про копію ліцензії школи, статуту, зборів власників про призначення на посаду, виписку з ЄДР, наказ на прийняття на роботу. Юристи також уточнюють, що подання повторної заяви не гарантує надання відстрочки.

Також можна ініціювати процедуру оскарження рішення ТЦК та СП щодо відмови у наданні відстрочки.

При цьому оскарження необхідно починати якнайшвидше, щоб не пропустити встановлені законодавством строки на оскарження відмови.

Окрім того, юристи наголошують, що у разі надання відстрочки після подання повторної заяви, попередня відмова скасовується автоматично.

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