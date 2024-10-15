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ТЦК отказываются предоставлять заключение ВВК — адвокат объяснил, как действовать

15 октября 2024 21:44
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать, если ТЦК не выдают заключение медосмотра
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: УНИАН
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Каждый военнообязанный гражданин Украины мужского пола должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно она определяет пригодность к военной службе и выдает заключение о состоянии здоровья. Но бывают случаи, когда ТЦК по разным причинам не выдают украинцам выводы медосмотра.

Что делать в таком случае, рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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Так, правозащитник подчеркнул, что ознакомление военнослужащих или военнообязанных с выводами ВВК являются обязательными.

Если гражданину не предоставляют документ, удостоверяющий решение медкомиссии, это можно считать противоправным бездействием, то есть отказ является незаконным.

 

Как следует действовать, если не дают вывод ВЛК
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Как следует действовать, если не дают вывод ВВК

Адвокат советует следующие способы решения проблемы:

  • направить запрос в штатную ВВК для выяснения состояния рассмотрения вопроса о пригодности;
  • написать заявление к начальнику районного ТЦК для истребования копии заключения ВВК (в заявлении обязательно укажите свои ФИО, дату прохождения ВВК и просьбу предоставить копию результатов и сохраните копию запроса с отметкой о его принятии в ТЦК);
  • обратиться к высшему руководству ТЦК и СП — подать жалобу с детальным обоснованием;
  • подать жалобу в Министерство обороны Украины;
  • воспользоваться услугами адвоката, чтобы направить адвокатский запрос и получить копии необходимых документов.

Следует заметить, что в последнем случае игнорирование адвокатского запроса влечет юридическую ответственность.

Если ответ на обращение отсутствует, такие действия можно обжаловать в высшем органе или через административный суд.

О чем военнообязанному важно помнить

Какой бы вариант вы не выбрали, обязательно храните все документы, связанные с этим вопросом — запросы, ответы, расписки, ведь это будет прямым доказательством ваших действий в случае дальнейшего обжалования.

Ранее мы сообщали, сколько действует решение ВВК во время военного положения и когда необходимо проходить повторное медобследование.

Напомним, мы писали, как во время ВВК доказать наличие болезней.

Также мы информировали, когда ВВК может отправить на дообследование военнообязанного мужчину.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные медосмотр

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