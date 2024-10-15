Мобилизация в Украине — что делать, если ТЦК не выдают заключение медосмотра

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: УНИАН

Каждый военнообязанный гражданин Украины мужского пола должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно она определяет пригодность к военной службе и выдает заключение о состоянии здоровья. Но бывают случаи, когда ТЦК по разным причинам не выдают украинцам выводы медосмотра.

Что делать в таком случае, рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

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Так, правозащитник подчеркнул, что ознакомление военнослужащих или военнообязанных с выводами ВВК являются обязательными.

Если гражданину не предоставляют документ, удостоверяющий решение медкомиссии, это можно считать противоправным бездействием, то есть отказ является незаконным.

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Как следует действовать, если не дают вывод ВВК

Адвокат советует следующие способы решения проблемы:

направить запрос в штатную ВВК для выяснения состояния рассмотрения вопроса о пригодности;

направить запрос в штатную ВВК для выяснения состояния рассмотрения вопроса о пригодности; написать заявление к начальнику районного ТЦК для истребования копии заключения ВВК (в заявлении обязательно укажите свои ФИО, дату прохождения ВВК и просьбу предоставить копию результатов и сохраните копию запроса с отметкой о его принятии в ТЦК);

обратиться к высшему руководству ТЦК и СП — подать жалобу с детальным обоснованием;

подать жалобу в Министерство обороны Украины;

воспользоваться услугами адвоката, чтобы направить адвокатский запрос и получить копии необходимых документов.

Следует заметить, что в последнем случае игнорирование адвокатского запроса влечет юридическую ответственность.

Если ответ на обращение отсутствует, такие действия можно обжаловать в высшем органе или через административный суд.

О чем военнообязанному важно помнить

Какой бы вариант вы не выбрали, обязательно храните все документы, связанные с этим вопросом — запросы, ответы, расписки, ведь это будет прямым доказательством ваших действий в случае дальнейшего обжалования.

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