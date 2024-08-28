Что делать, если ТЦК отказываются принимать документы для предоставления отсрочки

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации есть категории военнообязанных граждан, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Для этого необходимо подтвердить основания для отсрочки, подав соответствующие документы вместе с заявлением в ТЦК и СП. Однако бывают случаи, когда работники территориальных центров отказываются принимать документы.

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Что делать в этой ситуации, рассказал юрист Даниил Гончаренко в комментарии "РБК-Украина".

Следует отметить, что основным документом, определяющим порядок предоставления отсрочки, является постановление Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

Как рассказал правозащитник, согласно украинскому законодательству комиссия ТЦК и СП не имеет права отказать в принятии документов вместе с заявлением на отсрочку от мобилизации.

"Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению. Комиссия обязана принять весь пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, и не может отказать в его принятии", — объясняет специалист.

Даниил Гончаренко отметил, когда возникают ситуации, в которых военнообязанном лице неправомерно отказывают в принятии заявления или документов, он вправе повторно подать заявление с помощью адвокатов или обжаловать такой отказ в суде.

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