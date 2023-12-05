Мобилизация в Украине — ТЦК придумали новые трюки со штрафами для призывников

Работник ТЦК пишет повестку военнообязанному мужчине. Фото: google

В последнее время полицейские останавливают на улице мужчин призывного возраста и сообщают, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. Сразу после этого на место прибывают работники ТЦК с соответствующим протоколом и повесткой.

Адвокат Роман Симутин рассказал, законно ли это та, какие трюки придумали в ТЦК со штрафами для военнообязанных.

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Адвокат рассказал, что полиция останавливает мужчин прямо посреди улицы, проверяют по базе "АРМОР", сообщают, что вы в розыске за уклонение от мобилизации и вызывают работников ТЦК.

"Вторые сразу прибывают на место уже с повесткой и протоколом по ст. 210-1 КУоАП, в котором уже указано, что такой-то гражданин такого-то числа не прибыл в ТЦК, чем совершил административное правонарушение. Ознакомляют с содержанием протокола, дают подпись и вручают следующую повестку на другую дату. Подписавшись в протоколе, вы уже юридически признали получение повестки в первый раз, хотя, может, и не получали ее, чем практически свели на нет шансы доказать в суде тот факт, что вам ее не вручали", — объясняет Симутин.

Он подчеркнул, что не стоит подписывать подобные протоколы и выполнять незаконные распоряжения полиции или ТЦК, потому что это незаконно, а подписи военнообязанных мужчин на этих документах только предоставят этому процессу легитимности.

"Если вас безосновательно задержали, составили протокол подобным образом, вручили повестку, то все ваши подписи на документах фактически поставлены под принуждением, физическим или психологическим, а значит — получены незаконным путем. И поверьте: дело, склеенное таким образом, обречено на провал", — подытожил адвокат.

Напомним, что в ГПСУ назвали общую сумму взяток, которую уклонисти предлагали пограничникам.

Также мы писали, сколько уклонистов сбежали из страны.

Добавим, что мы рассказывали, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу.