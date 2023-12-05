Мобілізація в Україні — ТЦК вигадали нові трюки зі штрафами для призовників

ТЦК вигадали новий трюк зі штрафами для військовозобов'язаних — як не попастися на гачок
Останнім часом поліцейські зупиняють на вулиці чоловіків призовного віку та повідомляють, що він перебуває у розшуку за відхилення від мобілізації. Одразу після цього на місце прибувають працівники ТЦК з відповідним протоколом та повісткою.
Адвокат Роман Сімутін розповів, чи законно це та які трюки вигадали в ТЦК зі штрафами для військовозобов'язаних.
Нові трюки ТЦК зі штрафами для військовозобов'язаних
Адвокат розповів, що поліція зупиняє чоловіків просто посеред вулиці, перевіряють по базі "АРМОР", повідомляють, що ви у розшуку за ухилення від мобілізації та викликають працівників ТЦК.
"Другі одразу прибувають на місце вже з повісткою та протоколом за ст. 210-1 КУпАП, в якому вже зазначено, що такий-то громадянин такого-то числа не прибув до ТЦК, чим вчинив адміністративне правопорушення. Ознайомлюють зі змістом протоколу дають на підпис та вручають наступну повістку на іншу дату. Підписавшись у протоколі, ви вже юридично визнали отримання повістки першого разу, хоч, може, і не отримували її, чим практично звели нанівець шанси довести у суді той факт, що вам її не вручали", — пояснює Сімутін.
Він наголосив, що не варто підписувати подібні протоколи та виконувати незаконні розпорядження поліції чи ТЦК, бо це незаконно, а підписи військовозобов'язаних чоловіків на цих документах лише нададуть цьому процесу легітимності.
"Якщо вас безпідставно затримали, склали протокол у подібний спосіб, вручили повістку, то всі ваші підписи на документах фактично поставлені під примусом, фізичним чи психологічним, а значить — здобуті незаконним шляхом. І повірте: справа, зліплена у такий спосіб, приречена на провал", — підсумував адвокат.
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