Мобілізація в Україні — ТЦК вигадали нові трюки зі штрафами для призовників

Працівник ТЦК пише повістку військовозобов'язаному чоловіку. Фото: google

Останнім часом поліцейські зупиняють на вулиці чоловіків призовного віку та повідомляють, що він перебуває у розшуку за відхилення від мобілізації. Одразу після цього на місце прибувають працівники ТЦК з відповідним протоколом та повісткою.

Адвокат Роман Сімутін розповів, чи законно це та які трюки вигадали в ТЦК зі штрафами для військовозобов'язаних.

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Адвокат розповів, що поліція зупиняє чоловіків просто посеред вулиці, перевіряють по базі "АРМОР", повідомляють, що ви у розшуку за ухилення від мобілізації та викликають працівників ТЦК.

"Другі одразу прибувають на місце вже з повісткою та протоколом за ст. 210-1 КУпАП, в якому вже зазначено, що такий-то громадянин такого-то числа не прибув до ТЦК, чим вчинив адміністративне правопорушення. Ознайомлюють зі змістом протоколу дають на підпис та вручають наступну повістку на іншу дату. Підписавшись у протоколі, ви вже юридично визнали отримання повістки першого разу, хоч, може, і не отримували її, чим практично звели нанівець шанси довести у суді той факт, що вам її не вручали", — пояснює Сімутін.

Він наголосив, що не варто підписувати подібні протоколи та виконувати незаконні розпорядження поліції чи ТЦК, бо це незаконно, а підписи військовозобов'язаних чоловіків на цих документах лише нададуть цьому процесу легітимності.

"Якщо вас безпідставно затримали, склали протокол у подібний спосіб, вручили повістку, то всі ваші підписи на документах фактично поставлені під примусом, фізичним чи психологічним, а значить — здобуті незаконним шляхом. І повірте: справа, зліплена у такий спосіб, приречена на провал", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, що в ДПСУ назвали загальну суму хабарів, яку ухилянти пропонували прикордонникам.

Також ми писали, скільки ухилянтів втекли з країни.

Додамо, що ми розповідали, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон.