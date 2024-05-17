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ТЦК смогут проверять основания для предоставления отсрочки, — Кабмин

17 мая 2024 19:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
ТЦК смогут проверять основания для предоставления отсрочки, — Кабмин
Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: Facebook/ЖОТЦК и СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Районные Территориальные центры комплектования получили новые полномочия проверять обоснованность отсрочок от призыва. Раньше эти центры только оформляли отсрочки и вели учет, но теперь они также могут проверять, есть ли основания для отсрочки.

Об этом стало известно из постановления Кабмина от 16 мая 2024 г. №558.

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Изменения также предполагают, что ТЦК будут контролировать процесс ведения военного учета в государственных учреждениях, местных органах власти, на предприятиях и в образовательных учреждениях, а также бронирование военнообязанных. ТЦК теперь имеют право направлять во время мобилизации требования военнообязанными и резервистами, направляя требования заказными письмами с уведомлением о вручении.

В случае невыполнения требований ТЦК могут обращаться в суд с иском о временном ограничении права управления транспортными средствами. Эти положения соответствуют новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Деятельность ТЦК теперь координируется Министерством обороны, а их задачами являются:

  • выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации,
  • руководство военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов на территории соответствующей административно-территориальной единицы, осуществление контроля за его состоянием, в частности в местных госадминистрациях, органах местного самоуправления и в органах, обеспечивающих функционирование системы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов территории соответствующей административно-территориальной единицы (кроме СБУ и разведывательных органов Украины),
  • обеспечение администрирования (ТЦК АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя) и ведение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (районные ТЦК),
  • проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам,
  • призыва граждан на военную службу,
  • проведение отбора кандидатов для принятия на военную службу по контракту,
  • участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных Сил,
  • подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов.

Кроме участия в создании и поддержке деятельности районных (городских) призывных комиссий, районные ТЦК будут подготовлять документацию для рассмотрения этими комиссиями. Эти материалы будут касаться отбора граждан Украины на базовую военную службу, службу в резерве, а также вопросы предоставления отсрочки или освобождения от службы.

Согласно новым правилам о ТЦК, районные государственные администрации и исполнительные органы городских советов будут сотрудничать с ТЦК и местным самоуправлением по организации направления граждан на базовую военную службу.

Теперь ТЦК не сотрудничают с предприятиями транспортной системы во время особого периода, эта норма была исключена из положения.

Напомним, адвокат рассказал, как будут проходить проверки ТЦК на улицах с 18 мая.

Ранее адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет заставлять граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс грн за уклонение.

Кабинет министров
Минобороны
Украина
военкомат
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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