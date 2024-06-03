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В июне будут действовать новые правила ВВК — что нужно знать украинцам

3 июня 2024 19:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какие новые правила ВВК будут действовать в июне 2024 года
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Вместе с мобилизационными процессами и ведением военного учета в Украине изменились и правила проведения военно-врачебной комиссии. В частности, произошли значительные обновления по оценке состояния здоровья и процедур определения пригодности к военной службе.

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О каких изменениях должны знать как военнообязанные украинцы, так и военнослужащие, рассказываем в материале.

Законы, изменяющие правила ВВК

Так, 4 мая 2024 года вступили в силу сразу несколько важных документов:

  • Закон Украины №3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту";
  • приказ Минобороны об изменениях в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (№ 262 от 27 апреля 2024 года).

Полный перечень болезней и состояний очень специфичен, охватывает несколько тысяч диагнозов и подробно прописан в обновленном приказе Минобороны.

Новые правила ВВК, которые будут действовать с июня, направлены на модернизацию процесса оценки состояния здоровья военнослужащих и оптимизацию работы военно-врачебных комиссий.

Какие статусы пригодности к военной службе официально действуют в Украине

Поскольку статус "ограниченно пригодный" был ликвидирован, в обновленном документе к Положению о военно-врачебной экспертизе ВСУ говорится только о таких статусах:

  1. Пригодный — человек способен выполнять военные обязанности без ограничений.
  2. Пригодный только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и т.д. — лицо имеет ограничения, не позволяющие служить в боевых частях, но может выполнять другие задачи.
  3. Временно непригодное — состояние здоровья не позволяет проходить службу на момент осмотра, но ожидается улучшение (лицо нуждается в лечении или лечении и отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей).
  4. Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев — лицо имеет заболевания или ранения, требующие длительного лечения или реабилитации.
  5. Непригодный к военной службе с исключением из военного учета — серьезные заболевания или травмы, исключающие службу навсегда.

Срок действия заключения ВВК во время военного положения — 1 год (в мирное время — 5 лет), то есть проходить перекомиссию все пригодные к службе сейчас должны каждый год. Медосмотры должны продолжаться   не более 14 дней (включая лабораторные и дополнительные исследования).

 

Какие статусы пригодности к военной службе официально действуют в Украине
Военнообязанный проходит ВВК. Фото: УНИАН

Что будет с теми, кто раньше имел статус "ограниченно пригодный"

Такие граждане обязаны пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе. Предполагается, что все ограниченно пригодные должны пройти процедуру до 4 февраля 2025 года.

Таких лиц начнут повторно вызывать в ТЦК и СП на медкомиссию. Соответственно они получат новый вывод о том, являются ли они подходящими или непригодными для службы.

Какие еще новые правила ВВК будут действовать в июне 2024 года

Среди других изменений военно-врачебная комиссия больше не устанавливает диагнозы, а лишь оценивает состояние лица на основе уже имеющихся медицинских данных. То есть комиссия работает на основе результатов обследований и выводов врачей. Это уменьшает риск субъективного подхода и упрощает процедуры пересмотра и определения пригодности после ранений.

Вместе с тем внедрены новые подходы к оценке отдельных заболеваний. Например, теперь более подробно регламентирована оценка офтальмологических проблем и онкологических заболеваний. Это поможет более точно определять пригодность к службе лиц с определенными медицинскими показателями.

Кроме того, теперь медицинская документация может быть не только в бумажном виде, но и в электронном, с использованием электронных подписей и печатей. Это значительно упрощает документооборот и увеличивает оперативность работы комиссий.

Для военных, которые лечатся за границей, предусмотрены дистанционные ВВК (однако после возвращения такие военные должны пройти обязательную ВВК — для определения пригодности к службе или потребности в длительном лечении).

Внедрена возможность длительного непрерывного лечения (до 12 месяцев) после ранения, контузий, травм, увечий или в связи с болезнью без потери финансового обеспечения, причем лечение возможно как в Украине, так и за рубежом.

 

Раньше мы писали, как будут наказывать украинцев, ранее не проходивших военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы сообщали, как можно обжаловать решение ВВК.

Украина
военнообязанные
мобилизация
ВВК
война

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