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В Каневе на знакомство в горсовет пригласили начальника ТЦК, который раздал повестки депутатам

17 мая 2024 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Каневе начальник ТЦК раздал повестки депутатам
Представители ТЦК в горсовете Канева. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Каневе Черкасской области начальника территориального центра комплектования пригласили на знакомство на сессию городского совета. Вместо этого он вручил повестки депутатам.

Об этом в комментарии местному изданию сообщил мэр Игорь Ренькас в пятницу, 17 мая.

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"В ТЦК запросили у нас списки работников исполнительных органов и депутатов — мы предоставили эти списки. Он (начальник местного ТЦК. — Ред.) хотел, чтобы мы раздали повестки депутатам. Я сказал, что мы не имеем таких полномочий... На сессию пришел новый военком. Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки", — рассказал Ренькас.

Он не сообщил, скольким депутатам были вручены повестки и по какому принципу их выбирали.

Всего в Каневском городском совете 26 депутатов. Ни один из них не проходит службу в ВСУ.

Напомним, в Украине не все мужчины подлежат мобилизации, исключением являются и аспиранты, обучающиеся на дневной форме. Однако им, согласно новому мобилизационному закону, также следует обновить свои данные в ТЦК в течение двух месяцев.

Также военнообязанным начали вклеивать в военный билет штрих-код. Он говорит, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Канев
Черкасская область
местные депутаты
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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