У Каневі начальник ТЦК роздав повістки депутатам

Представники ТЦК у міськраді Канева. Фото: скриншот з відео

У Каневі Черкаської області начальника територіального центру комплектування запросили на знайомство на сесію міської ради. Натомість він вручив повістки депутатам.

Про це в коментарі місцевому виданню повідомив міський голова Ігор Ренькас у п'ятницю, 17 травня.

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Вручення повісток депутатам

"У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів — ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК. — Ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень… На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки", — розповів Ренькас.

Він не повідомив, скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали.

Загалом у Канівській міській раді 26 депутатів. Жоден із них не проходить службу в ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні не всі чоловіки підлягають мобілізації, винятком є і аспіранти, які навчаються на денній формі. Однак їм, згідно з новим мобілізаційним законом, також треба оновити свої дані в ТЦК протягом двох місяців.

Також військовозобов’язаним почали вклеювати у військовий квиток штрих-код. Він свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.