Військовозобов'язаним будуть обов'язково вклеювати штрих-код у військовий квиток

Військовий квиток у руках бійця. Фото: Depositphotos

Військовозобов’язаним почали вклеювати у військовий квиток штрих-код. Він свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

Про це повідомляє профільне видання Судово-юридична газета.

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VIN-код є ідентифікаційним кодом військовозобов’язаного

Військовозобов’язаним тепер вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код), що фактично є ідентифікаційним кодом.

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" автоматично присвоює такий код кожному військовозобов’язаному.

"Якщо такого коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне", — пише видання.

У Генштабі вже повідомляли, що працівники ТЦК мають змогу підключитися до Реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором Реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина.

Нині опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою.

З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка.

Як відомо, всі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи. Одним з таких документів є військовий квиток.

Раніше ми писали, куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений.

Також ми інформували, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК та СП.