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В Киеве возле ТЦК образовались большие очереди — подробности

2 мая 2024 19:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве возле ТЦК образовались большие очереди — подробности
Очереди возле ТЦК. Фото: Telegraf
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве возле зданий ТЦК образовались длинные очереди мужчин, желающих обновить свои военно-учетные данные. Некоторые мужчины стоят в очередях уже второй день.

Об этом сообщило издание ТСН.ua в четверг, 2 мая.

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У военных комиссариатов Соломенского, Дарницкого и Деснянского районов собралось по 50 и более мужчин.

Люди в очередях рассказывают, что подавляющее большинство пришло в ТЦК для обновления личных данных. Есть также лица, которые представляют документы для получения отсрочки, студенты, которым необходимы справки для учебных заведений, а также старшеклассники и выпускники школ, которые должны стать на учет.

Очереди возле ТЦК. Фото: Telegraf
Очереди возле ТЦК. Фото: Telegraf

Некоторые мужчины приходят уже второй день, поскольку очереди двигаются очень медленно и обработка документов одного человека занимает около часа. Военные отмечают, что очереди были всегда, но раньше на них не обращали внимания. Сейчас они стали немного длиннее, однако ситуация не является критической.

Очереди возле ТЦК. Фото: Telegraf
Очереди возле ТЦК. Фото: Telegraf

"Люди и раньше приходили в ТЦК и СП и стояли там в очередях. Они снимали с учета автомобили на предприятиях или ставили их на учет, сдавали документы на отсрочку, сдавали документы, оформляли документы на выезд за границу. Очереди были постоянно. Просто на них никто не обращал внимания. Сейчас все почему-то начали говорить об огромных очередях, потому что людей действительно немного больше начало прибывать в ТЦК", — рассказал работник ТЦК.

Очереди возле ТЦК. Фото: Telegraf
Очереди возле ТЦК. Фото: Telegraf

Напомним, за новым законом о мобилизации военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы обновить персональные данные. Если мужчины проигнорируют требования закона, то автоматически будут считаться уклонистами.

Ранее мы писали, что, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации, после проверки информации в ТЦК, всех военнообязанных будут направлять на медицинскую комиссию.

Киев
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
очереди

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