Військовий ТЦК розповів, як змінилося ставлення громадян до людей у формі

Українській військовий. Фото: Суспільне

В Україні зростає напруження між цивільними та військовими, що працюють в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Громадяни не вважають співробітників ТЦК військовими та часто показують неповагу до них.

Цю проблему прокоментував в інтерв'ю Суспільному воїн 65 ОМБ Іван Гоголь на позивний "Гога", який зараз працює в одному із ТЦК та СП на Івано-Франківщині.

Читайте також:

Робота військових з бойовим досвідом в ТЦК

Військовий розповів, що із березня 2022 року воював на Запорізькому напрямку. Після того, як він отримав уламкове поранення, яке спричинило погіршення зору і слуху, його визнали обмежено придатним.

Тому з березня 2024 року він почав служити у ТЦК та СП на посаді заступника командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення. Там він займається розпорядком дня військових та перевіряє роботу колег під час оповіщення.

Іван Гоголь на фронті. Фото: соцмережі Гоголя

Воїн вважає неправильним те, що військовослужбовець з бойовим досвідом ходить на оповіщення й розносить повістки. Оскільки є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. Водночас цивільні, м'яко кажучи, "навертають бурю" на них.

"І тоді ми бачимо в TikTok ці всі відео. Але ж люди не знімають, як вони спілкуються. Бо для них ТЦК — це не військові", — сказав він.

Військовий пригадав свою першу відпустку під час повномасштабної війни, коли люди підходили до нього та обіймали, але зараз на нього реагують зовсім по-іншому.

"Останні рази, коли ми приїжджали у відпустку, — ну там взагалі… Ти йдеш у формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною і від мене люди тікають. Просто їду вулицею", — розповів Іван.

За його словами, чоловіки не мають бажання самостійно приходити в ТЦК, а військові у відпустці самі підходять і просять, аби військкоми "щось ловили", бо вони вже втомилися.

Раніше в Уряді роз'яснили, хто і як має право роздавати повістки чоловікам в Україні. Йдеться про працівників ТЦК та співробітників сільських, селищних і міських рад, керівників підприємств і навіть навчальних закладів.

Також адвокат Микола Максимов розповів, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів.