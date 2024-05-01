Військовий ТЦК розповів, як змінилося ставлення громадян до людей у формі
В Україні зростає напруження між цивільними та військовими, що працюють в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Громадяни не вважають співробітників ТЦК військовими та часто показують неповагу до них.
Цю проблему прокоментував в інтерв'ю Суспільному воїн 65 ОМБ Іван Гоголь на позивний "Гога", який зараз працює в одному із ТЦК та СП на Івано-Франківщині.
Робота військових з бойовим досвідом в ТЦК
Військовий розповів, що із березня 2022 року воював на Запорізькому напрямку. Після того, як він отримав уламкове поранення, яке спричинило погіршення зору і слуху, його визнали обмежено придатним.
Тому з березня 2024 року він почав служити у ТЦК та СП на посаді заступника командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення. Там він займається розпорядком дня військових та перевіряє роботу колег під час оповіщення.
Воїн вважає неправильним те, що військовослужбовець з бойовим досвідом ходить на оповіщення й розносить повістки. Оскільки є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. Водночас цивільні, м'яко кажучи, "навертають бурю" на них.
"І тоді ми бачимо в TikTok ці всі відео. Але ж люди не знімають, як вони спілкуються. Бо для них ТЦК — це не військові", — сказав він.
Військовий пригадав свою першу відпустку під час повномасштабної війни, коли люди підходили до нього та обіймали, але зараз на нього реагують зовсім по-іншому.
"Останні рази, коли ми приїжджали у відпустку, — ну там взагалі… Ти йдеш у формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною і від мене люди тікають. Просто їду вулицею", — розповів Іван.
За його словами, чоловіки не мають бажання самостійно приходити в ТЦК, а військові у відпустці самі підходять і просять, аби військкоми "щось ловили", бо вони вже втомилися.
Раніше в Уряді роз'яснили, хто і як має право роздавати повістки чоловікам в Україні. Йдеться про працівників ТЦК та співробітників сільських, селищних і міських рад, керівників підприємств і навіть навчальних закладів.
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