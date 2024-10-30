Мобилизация в Украине — у кого могут изъять авто для ВСУ в ноябре 2024 года

Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua

В Украине во время действия военного положения мобилизации подлежат также транспортные средства. Их могут изъять у граждан для удовлетворения потребностей вооруженных сил и других военных формирований. Привлечение необходимого транспорта осуществляют по запросу государственных органов.

Читайте также:

У кого могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ в ноябре 2024 года, рассказываем далее в материале.

Так, прежде всего следует отметить, что обязанность граждан предоставлять при мобилизации транспортные средства, владельцами которых они являются, ВСУ, другим военным формированием и/или Оперативно-спасательной службе гражданской защиты предусмотрена действующим законодательством, а именно абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ст. 6 данного Закона определяет основные принципы и порядок выполнения военно-транспортного долга гражданами-владельцами транспортных средств.

Мобилизация авто на нужды ВСУ. Фото: google.com

У кого могут изымать транспорт на нужды ВСУ

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности;

независимо от формы собственности; граждан-владельцев транспортных средств (если ТС больше одного).

Кто осуществляет привлечение транспортных средств во время мобилизации

По закону осуществлять изъятие транспортного средства на основании решений местных государственных администраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями, вправе:

ТЦК и СП;

центральные управления или региональные органы СБУ;

соответствующие подразделения разведывательных органов Украины.

Особенности изъятия автомобиля

Транспортные средства юридических лиц должны состоять на военном учете в ТЦК и СП. Их руководители должны ежегодно представлять обновленную информацию о их наличии и техническом состоянии, а также о гражданах, работающих на таких транспортных средствах.

Принятие-передача транспортных средств, привлеченных при мобилизации и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых отмечают:

сведения о владельцах;

техническое состояние авто;

остаточную (балансовую) стоимость;

другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Вернут ли авто и когда

Изъятые транспортные средства должны быть возвращены владельцу в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации. Если они будут повреждены или уничтожены, владельцы должны получить компенсацию. Порядок и условия выплаты будут определяться Кабинетом министров Украины.

Ранее мы сообщали, кого в ноябре 2024 года будут мобилизовать в первую очередь в ряды ВСУ.

Напомним, мы писать, как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить.

Также мы информировали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.