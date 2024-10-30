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У кого вилучатимуть авто на потреби ЗСУ у листопаді 2024 року

30 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — у кого можуть вилучити авто для ЗСУ у листопаді 2024 року
Передача автомобілів на потреби ЗСУ. Фото: galinfo.com.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану мобілізації підлягають також транспортні засоби. Їх можуть вилучити у громадян для задоволення потреб Збройних сил та інших військових формувань. Залучення необхідного транспорту здійснюють на запит державних органів.

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У кого можуть вилучити транспортний засіб на потреби ЗСУ у листопаді 2024 року, розповідаємо далі у матеріалі. 

Так, перш за все, слід зазначити, що обов'язок громадян надавати під час мобілізації транспортні засоби, власниками яких вони є, ЗСУ, іншим військовим формуванням та/або Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту передбачений чинним законодавством, а саме абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Ст. 6 даного Закону визначає основні засади та порядок виконання військово-транспортного обов'язку громадянами-власниками транспортних засобів. 

 

Мобілізація в Україні — у кого можуть вилучити авто для ЗСУ у листопаді 2024 року
Мобілізація авто на потреби ЗСУ. Фото: google.com

У кого можуть вилучати транспорт на потреби ЗСУ

Військово-транспортний обов'язок поширюється на:

  • центральні та місцеві органи виконавчої влади;
  • інші державні органи;
  • органи місцевого самоврядування;
  • підприємства, установи й організації незалежно від форми власності;
  • громадян-власники транспортних засобів (якщо ТЗ більше ніж один). 

Хто здійснює залучення транспортних засобів під час мобілізації

За законом здійснювати вилучення транспортного засобу на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями, мають право:

  • ТЦК та СП;
  • центральні управління або регіональні органи Служби безпеки України;
  • відповідні підрозділи розвідувальних органів України.

Особливості вилучення автомобіля

Транспортні засоби юридичних осіб повинні перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП. Їхні керівники мають щорічно подавати оновлену інформацію про їх наявність та технічний стан, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах.

Прийняття-передання транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їхнє повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів прийняття-передачі, в яких зазначають:

  • відомості про власників;
  • технічний стан авто;
  • залишкову (балансову) вартість;
  • інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Чи повернуть авто і коли

Вилучені транспортні засоби мають повернути власнику впродовж 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Якщо ж вона буде пошкоджена або знищена, власники мають отримати компенсацію. Порядок та умови виплати визначатиме Кабінет міністрів України.

Раніше ми повідомляли, кого у листопаді 2024 року мобілізуватимуть першочергово до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми писати, як мобілізують чоловіків 50+ та куди направляють служити.

Також ми інформували, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації у листопаді 2024 року. 

Україна мобілізація ЗСУ транспорт авто

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08:30 У кого вилучатимуть авто на потреби ЗСУ у листопаді 2024 року

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