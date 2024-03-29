В апреле ТЦК могут доставлять мужчин для мобилизации с помощью полиции — объяснение эксперта

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В сети появилась информация от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки о том, что в настоящее время около 39 тыс. жителей Ивано-Франковской области занесены в реестр "Оберіг". Эти военнообязанные находятся в розыске из-за неявки в военкоматы.

Адвокат Ростислав Кравец предоставил комментарий ТСН о ситуации.

Читайте также:

Количество военнообязанных, которые находятся в розыске

"Я думаю, что в отношении 90% военнообязанных, о которых идет речь, можно сказать, что вряд ли ТЦК может подтвердить их надлежащее уведомление", — сказал он.

Кравец считает, что в большинстве случаев этим лицам ничего не угрожает, но в случае доведения неявки в ТЦК по требованию — им грозит штраф 850 грн.

Однако в случае обращения человека в суд почти в 100% случаев суды принимают решения в пользу таких лиц.

По мнению адвоката, суды обращают внимание на наличие или отсутствие подтверждения вручения повесток и на то, не пропущены ли сроки привлечения лиц к ответственности.

Кроме того, у граждан нет технической возможности самостоятельно проверить, не находятся ли они в розыске.

"Насколько мне известно, создан реестр, где содержатся фамилии разыскиваемых призывников, военнообязанных и резервистов. Он непубличный", — отметил Кравец.

Комментарий полиции

Правоохранители Ивано-Франковской области отметили, что не работают с системой учета "Оберіг", однако в случае обнаружения уклонистов могут доставить их в ТЦК.

"Это система, с которой работают ТЦК. Если гражданин мобилизационного возраста, которому вручили повестку, не появляется в указанное в повестке время в ТЦК, работники ТЦК направляют в полицию соответствующее обращение с целью внесения лица в нашу подсистему для последующего установления места пребывания и доставки в ТЦК и СП", — сказал спикер Главного управления полиции Андрей Яцкив.

Похожая ситуация наблюдается также в Полтавской области. По словам спикера областного военкомата Романа Истомина, они обратились в полицию по доставке около 30 тыс. человек, которые нарушили мобилизационное законодательство и правила учета.

"Речь идет об общем количестве по состоянию на данный момент. Мы обращаемся в полицию по поводу их доставки, а полиция, насколько я понимаю, должна проводить розыскные мероприятия", — добавил он.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, насколько реальна мобилизация 500 тыс. человек.

Также мы писали, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел большинство поправок к законопроекту о мобилизации. Документ готов на 95%.