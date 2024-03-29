У квітні ТЦК можуть доставляти чоловіків для мобілізації за допомогою поліції — пояснення експерта

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В мережі з'явилася інформація від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про те, що наразі близько 39 тис. мешканців Івано-Франківської області занесені до реєстру "Оберіг". Ці військовозобов'язані перебувають у розшуку через неявку до військкоматів.

Адвокат Ростислав Кравець надав коментар ТСН щодо ситуації.

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"Я думаю, що стосовно 90% військовозобов’язаних, про яких йдеться, можна сказати, що навряд чи ТЦК може підтвердити їхнє належне сповіщення", — сказав він.

Кравець вважає, що у більшості випадків цим особам нічого не загрожує, але у випадку доведення неявки до ТЦК за вимогою — їм загрожує штраф 850 грн.

Проте в разі звернення людини до суду — майже у 100% випадків суди приймають рішення на користь таких осіб.

На думку адвоката, суди звертають увагу на наявність чи відсутність підтвердження вручення повісток та на те, чи не пропущені строки притягнення осіб до відповідальності.

Крім того, у громадян немає технічної можливості самостійно перевірити, чи не перебувають вони у розшуку.

"Наскільки мені відомо, створений реєстр, де містяться прізвища розшукуваних призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він не є публічним", — зауважив Кравець.

Коментар поліції

Правоохоронці Івано-Франківської області зазначили, що не працюють з системою обліку "Оберіг", однак у разі виявлення ухилянтів — можуть доставити їх до ТЦК.

"Це система, з якою працюють ТЦК. Якщо громадянин мобілізаційного віку, якому вручили повістку, не з'являється у зазначений в повістці час до ТЦК, працівники ТЦК направляють до поліції відповідне звернення з метою внесення особи в нашу підсистему для подальшого встановлення місця перебування та доставлення до ТЦК та СП", — сказав речник Головного управління поліції Андрій Яцків.

Дуже схожа ситуація спостерігається також в Полтавській області. За словами речника обласного військкомату Романа Істоміна, вони звернулись до поліції щодо доправлення близько 30 тис. осіб, які порушили мобілізаційне законодавство та правила обліку.

"Йдеться про загальну кількість станом на тепер. Ми звертаємось до поліції щодо їх доставлення, а поліція, наскільки я розумію, повинна проводити розшукові заходи", — додав він.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, наскільки реальною є мобілізація 500 тис. людей.

Також ми писали, що комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув більшість правок до законопроєкту про мобілізацію. Документ готовий на 95%.