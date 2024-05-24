В Минобороны назвали количество украинцев, которые уже обновили учетные данные через Резерв+

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: РБК-Украина

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в пятницу, 24 мая, заявил, что около миллиона украинцев уже обновили свои военно-учетные данные в приложении "Резерв+". Сервис был запущен 18 мая в день вступления в силу нового закона о мобилизации.

Об этом Лазуткин сказал в эфире телеканала "Еспресо".

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По словам спикера Минобороны, граждане хотят обновлять свои военно-учетные данные именно через новое приложение: оно стало самым популярным способом. В то же время для украинцев доступны и другие — через ТЦК и ЦНАП.

Лазутин напомнил, что мобилизация в Украине продолжается, поскольку все еще продолжается российское полномасштабное вторжение. Поэтому на линии боевого столкновения необходимо подкрепление, чтобы сдерживать врага. Уже около миллиона человек обновили свои данные именно через "Резерв+".

Он уточнил, что около 11 тыс. украинцев сделали это вне нашей страны — в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Обновили свои данные через приложение "Резерв+" также около 120 тыс. военнообязанных женщин и 145 тыс. человек, имеющих бронирование или отсрочку, тоже выполнили норму закона.

"Очевидно, именно из-за приложения "Резерв+" украинцы хотят обновлять свои данные. В первые дни в приложении были определенные сбои из-за перегрузки серверов, сейчас все работает", — отметил представитель МО.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев освобожден от обновления данных в ТЦК и СП.

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