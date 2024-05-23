Яким чином реєстр Оберіг дозволить шукати ухилянтів

Чоловіки біля ТЦК. Ілюстративне фото: соцмережі

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Ледь не щодня поблизу кордону правоохоронці затримують чоловіків призовного віку, які намагаються втекти з України.

Як реєстр "Оберіг" допоможе ловити ухилянтів, розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин у коментарі для hromadske.

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Під час входу в застосунок "Резерв+" людей можуть збентежити статуси "у розшуку", "знято з обліку" тощо. Особливо у випадку, якщо чоловік вже подав всі необхідні документи для оновлення особистих даних, а статус — "уточнюється".

Литвин пояснив, що ці статуси означають:

"Уточнюється" — інформація, яку людина внесла для оновлення своїх даних, ще опрацьовується фахівцями ТЦК.

Наприклад, особа має довідку про те, що є студентом. Але цю інформацію треба перевірити за реєстрами Міносвіти, бо "студент" може насправді може бути відрахований із ЗВО та втратив право на відстрочку.

Такий статус є тимчасовим та зберігається до моменту, поки відбувається актуалізація наданої інформації. Далі він може змінитися на "підлягає призову", "тимчасово непридатний" тощо.

"Підлягає призову" — людина може бути мобілізована: вона чекає на бойову повістку або може принести до ТЦК документи, які підтверджують неможливість її призову

"Тимчасово непридатний" — його надає ВЛК за станом здоров’я. Наприклад, людина потребує операції, яка може покращити її фізичний стан.

У такому випадку на час лікування й реабілітації чоловіка визнають тимчасово непридатним до військової служби.

"У розшуку" — ТЦК упродовж років не отримували ніякої інформації про громадянина.

Деколи чоловіки не приходили для обліку ще з моменту отримання посвідчення про приписку до призовної дільниці у підлітковому віці. Призовником людина вважається до 25 років, а далі переходить у розряд військовозобов’язаних.

Якщо громадянин після набуття цього віку не з’явився в ТЦК — його статус змінюється на "у розшуку". Це стосується й тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Аби прибрати цей статус, треба якнайшвидше прийти до ТЦК.

"Знято" — людину офіційно знято з військового обліку у зв’язку зі зміною місця проживання або за станом здоров’я відповідно до висновків ВЛК.

"Виключено" — людину за віком або за станом здоров’я виключено з обліку як військовозобов’язаного.

Також цей статус мають чинні військові та особи, засуджені за тяжкі злочини.

"Незмінних статусів для військовозобов’язаного не буває — хіба що для громадян, які досягли 60-річного віку. Усі інші мають ситуативні статуси", — зауважив Литвин.

Він додав, що саме для їх уточнення й треба оновлювати особисті дані в ТЦК.

Раніше ми писали, у якому випадку чоловікам необхідно оновлювати облікові дані саме в ТЦК.

Крім того, чоловікам, які не оновлять свої дані у ТЦК або зроблять це несвоєчасно — загрожує штраф. Також їм доведеться сплатити виконавчі збори.