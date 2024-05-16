Сколько мужчин в сутки может принимать ТЦК в Киеве

Сотрудники ТЦК и СП остановили мужчину. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины призывного возраста должны обновить свои учетные данные. Но, например, в Киеве пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки составляет около 50-70 человек в день.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в комментарии LIGA.net.

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После вступления закона в силу 18 мая все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные: номер телефона, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Это можно сделать через ТЦК, Центры предоставления административных услуг или электронный кабинет.

Но преимущественно наибольшая нагрузка именно на ТЦК, поскольку ЦНАПы еще не получили доступы, а администраторы — не прошли обучение. Что касается электронного кабинета — МО обещает его запустить 18 мая.

По данным Минобороны пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. В частности, в Киеве военкомат имеет возможность принять до 70 человек в сутки.

Раньше мы писали, с 18 мая в Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Кроме того, на фоне заявлений о штрафах для уклонистов в случае отказа от мобилизации и обновления учетных данных, стал известен список имущества, которое нельзя изымать у украинских граждан.