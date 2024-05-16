Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Минобороны назвали пропускную способность ТЦК в Киеве на сутки arrow

В Минобороны назвали пропускную способность ТЦК в Киеве на сутки

16 мая 2024 13:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько мужчин в сутки может принимать ТЦК в Киеве
Сотрудники ТЦК и СП остановили мужчину. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины призывного возраста должны обновить свои учетные данные. Но, например, в Киеве пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки составляет около 50-70 человек в день.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в комментарии LIGA.net.

Читайте также:

Мобилизация в Украине

После вступления закона в силу 18 мая все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные: номер телефона, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Это можно сделать через ТЦК, Центры предоставления административных услуг или электронный кабинет.

Но преимущественно наибольшая нагрузка именно на ТЦК, поскольку ЦНАПы еще не получили доступы, а администраторы — не прошли обучение. Что касается электронного кабинета — МО обещает его запустить 18 мая.

По данным Минобороны пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. В частности, в Киеве военкомат имеет возможность принять до 70 человек в сутки.

Раньше мы писали, с 18 мая в Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Кроме того, на фоне заявлений о штрафах для уклонистов в случае отказа от мобилизации и обновления учетных данных, стал известен список имущества, которое нельзя изымать у украинских граждан.

Киев
Минобороны
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников