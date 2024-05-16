З якими хвороби очей не призовуть до армії

Чоловіку перевіряють зір. Фото ілюстративне: medclinics.com

Якщо чоловік сліпий на одне чи два ока або ж страждає глаукомою у важкій стадії — його не призвуть до українського війська. Натомість придатними до військової служби вважаються чоловіки з короткозорістю або далекозорістю будь-якого ока від 3,0 до 6,0 дптр.

Докладний список хвороб, з якими мобілізують і не мобілізують до ЗСУ, можна знайти в оновленному наказі Міноборони України.

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З якими хворобами очей не мобілізують

Чоловіка можуть визнатити непридатним до служби та виключити з військового обліку, якщо у нього:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

Хвороби очей, з якими призивають до ЗСУ

У наказі МОУ визначено перелік хвороб очей, з якими чоловіка можуть мобілізувати:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що в Україні перевірятимуть чоловіків, які отримали статус інвалідності ІІ та ІІІ груп після початку повномасштабної війни.

Раніше боєць 3-ї ОШБр з позивним AMON припустив, що на фронт можуть мобілізувати 20-річних українців, оскільки у них немає дітей та дружин, а здоров'я краще, ніж у старших чоловіків.