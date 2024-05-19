Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Минобороны объяснили, нужно ли временно непригодным повторно проходить ВВК arrow

В Минобороны объяснили, нужно ли временно непригодным повторно проходить ВВК

19 мая 2024 18:04
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Минобороны объяснили, нужно ли временно непригодным повторно проходить ВВК
Военнообязанный проходит ВВК. Фото иллюстративное: РБК-Украина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Минобороны заявили, что украинцы, которые до 4 мая 2024 года были определены как ограниченно пригодные для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. В ведомстве подчеркнули, что автоматическое определение пригодности или непригодности к службе не предусмотрено законодательством.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 19 мая.

Читайте также:

Прохождение ВВК временно непригодными

Лазуткин заявил, что военнообязанные лица, которым гражданские медики установили инвалидность, должны пройти военно-врачебную комиссию только после обновления своих персональных данных.

"Начнем с того, что направление военнообязанных на военно-врачебную комиссию может быть выдано только после обновления персональных данных", — сказал старший лейтенант.

Лазуткин подчеркнул, что украинцы, которые до 4 мая 2024 года были определены как ограниченно пригодные для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение следующих девяти месяцев для определения их пригодности. Он также подчеркнул, что автоматическое определение пригодности или непригодности к службе не предусмотрено законодательством, и это решение принимается исключительно ВВК.

"Автоматического перевода в категорию пригодных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрено. Вопрос о пригодности или непригодности к военной службе решает исключительно ВВК", — добавил военный.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, повестка считается врученной даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и отправлять средствами почтовой связи.

Также мы рассказывали о том, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации. Согласно новому закону о мобилизации, студентам, получающим второе высшее образование того же уровня, отсрочку не будут предоставлять.

Украина
инвалидность
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом