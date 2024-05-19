В Минобороны объяснили, нужно ли временно непригодным повторно проходить ВВК

Военнообязанный проходит ВВК. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В Минобороны заявили, что украинцы, которые до 4 мая 2024 года были определены как ограниченно пригодные для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. В ведомстве подчеркнули, что автоматическое определение пригодности или непригодности к службе не предусмотрено законодательством.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 19 мая.

Читайте также:

Прохождение ВВК временно непригодными

Лазуткин заявил, что военнообязанные лица, которым гражданские медики установили инвалидность, должны пройти военно-врачебную комиссию только после обновления своих персональных данных.

"Начнем с того, что направление военнообязанных на военно-врачебную комиссию может быть выдано только после обновления персональных данных", — сказал старший лейтенант.

Лазуткин подчеркнул, что украинцы, которые до 4 мая 2024 года были определены как ограниченно пригодные для военной службы, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение следующих девяти месяцев для определения их пригодности. Он также подчеркнул, что автоматическое определение пригодности или непригодности к службе не предусмотрено законодательством, и это решение принимается исключительно ВВК.

"Автоматического перевода в категорию пригодных или непригодных в действующем законодательстве не предусмотрено. Вопрос о пригодности или непригодности к военной службе решает исключительно ВВК", — добавил военный.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, повестка считается врученной даже если гражданина, которому она адресована, не смогут найти по месту жительства. Также в этом документе говорится, что повестки можно не только вручать лично, но и отправлять средствами почтовой связи.

Также мы рассказывали о том, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации. Согласно новому закону о мобилизации, студентам, получающим второе высшее образование того же уровня, отсрочку не будут предоставлять.