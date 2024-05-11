В Минобороны объяснили, что изменится с 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации

Мужчине вручают повестку работники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Верховная Рада Украины в апреле приняла в целом законопроект о мобилизации, а Президент Владимир Зеленский подписал документ. Известно, что закон вступает в силу с 18 мая этого года.

Что изменится в мобилизации объяснил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире Еспресо.

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По словам Лазуткина, с 18 мая в первую очередь меняется и подход к этой войне.

"Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", — отметил он.

Спикер МО отметил, что когда военные возвращаются в Киев из Донбасса, то им бросается в глаза поразительное отличие — по его мнению, это не нормально и могло бы допускаться, если бы у нас был слабый враг. Однако в нашем случае вся страна и общество должны мобилизоваться.

"С 18 мая все мужчины от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦНАП", — сказал он.

Лазуткин подчеркнул, что страна должна понимать, сколько мужчин призывного возраста здоровы, какие у них военно-учетные специальности или кто имеет третьего ребенка, имеет право на бронирование или отсрочку. Также речь идет о тех, кто переехал и сменил место жительства.

После вступления закона в силу также на учет должны стать пенсионеры силовых структур. Представитель Минобороны отметил, что на эту чувствительную тему много говорили, и она в определенной степени отвечает запросу на справедливость.

Напомним, из-за мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин поступить в аспирантуру, избежав мобилизации. Особенно широко эта тенденция наблюдается среди числа контрактников за последние два года.

Также адвокат объяснял, как не потерять отсрочку от мобилизации на основании ухода за родителями с инвалидностью.