Когда повестка считается врученной

В Минобороны объяснили, в каком случае повестка считается врученной
В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, повестка считается врученной только в случае личной подписи военнообязанного.
Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Мобилизация в Украине
"Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. И другие варианты пока не предусмотрены, если будут какие-либо постановления по изменениям, то будем об этом говорить", — сказал Лазуткин.
Он отметил, что повестки могут вручать работодатели, работники ТЦК и полицейские. Также проверять военно-учетные документы могут и работники ТЦК, и полицейские, и пограничники.
Напомним, в столичных ЦНАПах начали обновлять данные военнослужащих. В первый день этой услугой воспользовались более восьмисот человек.
Также Минцифры опубликовало инструкцию по обновлению учетных данных военнообязанных в ЦНАПах.
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