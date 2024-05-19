Когда повестка считается врученной

Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, повестка считается врученной только в случае личной подписи военнообязанного.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Скриншот поста УНН

Мобилизация в Украине

"Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. И другие варианты пока не предусмотрены, если будут какие-либо постановления по изменениям, то будем об этом говорить", — сказал Лазуткин.

Он отметил, что повестки могут вручать работодатели, работники ТЦК и полицейские. Также проверять военно-учетные документы могут и работники ТЦК, и полицейские, и пограничники.

Напомним, в столичных ЦНАПах начали обновлять данные военнослужащих. В первый день этой услугой воспользовались более восьмисот человек.

Также Минцифры опубликовало инструкцию по обновлению учетных данных военнообязанных в ЦНАПах.