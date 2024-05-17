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В Минобороны показали, как будет работать приложение для обновления военно-учетных данных

17 мая 2024 15:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Минобороны показали, как будет работать приложение для обновления военно-учетных данных
Человек смотрит в мобильный телефон. Иллюстративное фото: pexels.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство обороны анонсировало запуск мобильного приложения Резерв+ для лиц, состоящих на военном учете, призывников и резервистов. Оно будет доступно для загрузки с 18 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 17 мая.

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Приложение Резерв+

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. Все лица на военном учете в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней, включительно до 16 июля, обновить свои регистрационные данные, включая номер мобильного телефона, адрес проживания и электронную почту (если таковая есть).

В период обновления данных не будут выдаваться направления на военно-врачебную комиссию (ВВК), но такое направление может быть предоставлено позже по необходимости.

Личные данные можно обновить одним из следующих способов:

  • Онлайн через приложение Резерв+, которое станет доступным для загрузки в App Store и Google Play Market начиная с 18 мая. Приложение Резерв+ позволяет быстро обновлять личные данные и получать доступ к информации в реестре Оберіг. После обновления информации в приложении вы сможете просмотреть свои данные в реестре Оберіг.
  • Также возможно обновление данных офлайн в Территориальных центрах комплектования и Центрах предоставления административных услуг, работающих по всей стране. Если вы решите обновить данные через ТЦК, вы получите не только выписку из реестра, но и отметку в вашем военном билете.

С 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код, сканирование которого позволит представителям власти мгновенно получить информацию о вашем статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Напомним, адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

Ранее мы писали, что с 18 мая в Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Минобороны
Украина
приложение
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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