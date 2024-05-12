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В Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета

12 мая 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: vinnitsa.info
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация в армию. Так, уже в 2024 году штрафы за нарушение правил военного учета возрастут.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Штрафы, предусмотренные за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, возрастут согласно статье 210 кодекса об административных правонарушениях:

  • в мирное время от 3400 до 5100 гривен, повторно в течение года — от 5100 до 8500 гривен;
  • в особый период от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

А за нарушение законодательства об обороне и мобилизации планируется установить следующие штрафы:

  • в мирное время от 5100 гривен до 8500 гривен для граждан;
  • от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен для должностных и юридических лиц.

Повторно в течение года:

  • от 8500 до 11,9 тыс. гривен для граждан и от 25,5 тыс. до 34 тыс. гривен для тех, кто находится в должностях или для юридических лиц;
  • в особый период от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. для граждан и от 34 тыс. до 51 тыс. грн. для должностных и юридических лиц соответственно.

Лазуткин уточнил, что штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Ранее в Минобороны объяснили, как будет происходить изъятие транспортных средств в пользу ВСУ во время мобилизации.

Кроме того, по словам Лазуткина, мобилизация заключенных в ряды армии будет происходить особым образом. Для них будут формироваться отдельные спецподразделения.

Минобороны
штрафы
военный учет
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
мужчины

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