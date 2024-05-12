В Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: vinnitsa.info

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация в армию. Так, уже в 2024 году штрафы за нарушение правил военного учета возрастут.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Нарушение правил военного учета

Штрафы, предусмотренные за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, возрастут согласно статье 210 кодекса об административных правонарушениях:

в мирное время от 3400 до 5100 гривен, повторно в течение года — от 5100 до 8500 гривен;

в особый период от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен.

А за нарушение законодательства об обороне и мобилизации планируется установить следующие штрафы:

в мирное время от 5100 гривен до 8500 гривен для граждан;

от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен для должностных и юридических лиц.

Повторно в течение года:

от 8500 до 11,9 тыс. гривен для граждан и от 25,5 тыс. до 34 тыс. гривен для тех, кто находится в должностях или для юридических лиц;

в особый период от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. для граждан и от 34 тыс. до 51 тыс. грн. для должностных и юридических лиц соответственно.

Лазуткин уточнил, что штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Ранее в Минобороны объяснили, как будет происходить изъятие транспортных средств в пользу ВСУ во время мобилизации.

Кроме того, по словам Лазуткина, мобилизация заключенных в ряды армии будет происходить особым образом. Для них будут формироваться отдельные спецподразделения.