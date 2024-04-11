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В Минобороны рассказали, к чему готовиться после вступления в силу закона о мобилизации

11 апреля 2024 21:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны рассказали, к чему готовиться после вступления в силу закона о мобилизации
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, к чему готовиться после вступления в силу закона о мобилизации. Военнообязанные должны иметь с собой документы на улице, а также обновить данные в территориальных центрах комплектования.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона в четверг, 11 апреля.

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Изменения после вступления в силу закона о мобилизации

Лазуткин отметил, что после вступления в силу закона о мобилизации необходимо будет носить с собой военно-учетный документ. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет. Документы нужно будет показывать по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.

Лазуткин также отметил, что военнообязанные будут иметь 60 дней на обновление своих данных в ТЦК.

"Кроме этого будет введен электронный кабинет и также там можно будет обновлять дистанционно свои данные. Если вы женились, если у вас родились дети, если вы изменили место жительства, это можно будет загрузить благодаря этому электронному кабинету. Регистрация в нем добровольная и не является обязательной", — отметил он.

Спикер также рекомендовал украинцам заботиться о своей физической подготовке, посещать курсы по тактической медицины и посмотреть вакансии на ресурсах, предоставляемых в рамках программы рекрутинга.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом, за что проголосовали 283 нардепа.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятый сегодня закон о мобилизации. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом и нарушает действующее законодательство.

Минобороны
украинцы
Украина
мобилизация
документы
законопроект
ТЦК и СП

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