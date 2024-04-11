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В Україні може з'явитися новий статус замість обмежено придатних — про що йдеться

11 квітня 2024 20:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні може з'явитися новий статус замість обмежено придатних — про що йдеться
Чоловік у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні можуть запровадити новий статус для військових і військовозобов'язаних замість "обмежено придатних". Людей можуть визнати придатними тільки для служби в забезпеченні, ТЦК, спорудах тощо.

Про це йдеться у матеріалі BBС.

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Як зазначають журналісти видання, хоч депутати й ухвалили новий закон, в Міноборони ще не розробили новий наказ 402 про ВЛК, а тільки починають його розробку. Тому в лікарів немає критеріїв, куди віднести обмежено придатного — до придатних чи непридатних.

В Департаменті охорони здоровʼя повідомили, що запропоновані зміни до наказу передбачають п'ять статусів:

  • непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;
  • тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення;
  • придатні;
  • придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.

При цьому зазначається, що категорія "придатних до служби" в певних частинах якраз є тим, що може замінити статус "обмежено придатних". Однак, як додається, це тільки пропозиції.

"Обмежено придатних в Україні тисячі. Це і люди з пораненнями, і ті, хто відновлюється після операцій, не пов'язаних з виконанням бойових завдань, і люди із серйозними проблемами — наприклад, порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми із зором і слухом", — йдеться у матеріалі. 

Скасування обмеженої придатності неабияк занепокоїло українських правозахисників. За їхніми словами, проміжний статус потрібен, оскільки люди з хворобами не можуть бути такими ж придатними, як здорові люди, через що у них не вийде виконувати бойові завдання без величезних ризиків для здоров'я.

Нагадаємо, раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можна відмовитися від мобілізації та які будуть наслідки.

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ЗСУ
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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