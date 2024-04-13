В Минобороны рассказали, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр. По его словам, это начнется с середины мая.
Об этом Иван Гаврилюк сказал, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей.
Повторный медосмотр ограниченно пригодных
Гаврилюк прокомментировал подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который отменяет вывод ВВК "ограниченно годен".
"Сейчас идет согласование изменений в 402-й приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными", — отметил Гаврилюк.
Он также напомнил о мобилизационном законопроекте, принятом Верховной Радой во втором чтении. Гаврилюк подчеркнул, что он фиксирует четыре ключевых аспекта:
- обязанности граждан;
- обязанности органов местного самоуправления;
- учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет;
- закрыта часть щелей уклонения от мобилизации.
Заместитель министра также отметил, что Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушение воинской обязанности и правил мобилизации.
Напомним, как известно, в Украине официально отменен статус "ограниченно пригодный". А это значит, что все военнообязанные и военные, которым он был установлен, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.
Также пригодные по решению военно-врачебной комиссии военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины. Однако если у человека проблемы со здоровьем, в частности инфекционного характера, то его могут не взять на военную службу.
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