В Минобороны рассказали, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр

Мужчина на приеме у врача. Фото: informator.ua

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр. По его словам, это начнется с середины мая.

Об этом Иван Гаврилюк сказал, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей.

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Гаврилюк прокомментировал подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который отменяет вывод ВВК "ограниченно годен".

"Сейчас идет согласование изменений в 402-й приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными", — отметил Гаврилюк.

Он также напомнил о мобилизационном законопроекте, принятом Верховной Радой во втором чтении. Гаврилюк подчеркнул, что он фиксирует четыре ключевых аспекта:

обязанности граждан;

обязанности органов местного самоуправления;

учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет;

закрыта часть щелей уклонения от мобилизации.

Заместитель министра также отметил, что Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушение воинской обязанности и правил мобилизации.

Напомним, как известно, в Украине официально отменен статус "ограниченно пригодный". А это значит, что все военнообязанные и военные, которым он был установлен, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Также пригодные по решению военно-врачебной комиссии военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины. Однако если у человека проблемы со здоровьем, в частности инфекционного характера, то его могут не взять на военную службу.