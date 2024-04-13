Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Минобороны рассказали, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр arrow

В Минобороны рассказали, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр

13 апреля 2024 22:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны рассказали, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр
Мужчина на приеме у врача. Фото: informator.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр. По его словам, это начнется с середины мая.

Об этом Иван Гаврилюк сказал, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Читайте также:

Повторный медосмотр ограниченно пригодных

Гаврилюк прокомментировал подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который отменяет вывод ВВК "ограниченно годен".

"Сейчас идет согласование изменений в 402-й приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными", — отметил Гаврилюк.

Он также напомнил о мобилизационном законопроекте, принятом Верховной Радой во втором чтении. Гаврилюк подчеркнул, что он фиксирует четыре ключевых аспекта:

  • обязанности граждан;
  • обязанности органов местного самоуправления;
  • учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • закрыта часть щелей уклонения от мобилизации.

Заместитель министра также отметил, что Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушение воинской обязанности и правил мобилизации.

Напомним, как известно, в Украине официально отменен статус "ограниченно пригодный". А это значит, что все военнообязанные и военные, которым он был установлен, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Также пригодные по решению военно-врачебной комиссии военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины. Однако если у человека проблемы со здоровьем, в частности инфекционного характера, то его могут не взять на военную службу.

война
Минобороны
украинцы
Украина
мобилизация
ВВК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины