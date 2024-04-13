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В Минобороны рассказали, когда улучшится учет военнообязанных

13 апреля 2024 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны рассказали, когда улучшится учет военнообязанных
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Фото: facebook.com/dmytrolazutkinua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, когда улучшится учет военнообязанных. По его словам, это произойдет после принятия закона о мобилизации.

Об этом Дмитрий Лазуткин сказал в эфире телемарафона в субботу, 13 апреля.

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Лазуткин заявил, что принятие закона о мобилизации — это однозначно хорошо.

Он также уточнил об одном нововведении: нужно иметь при себе военные документы и быть готовыми показать их по требованию представителей ТЦК, полиции или пограничной службы.

Напомним, в Минобороны заявили, что было проведено 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Кроме того, информация о мужчинах призывного возраста уже оцифрована во всех регионах страны.

Также украинские военные рассказали, сколько людей нужно призвать для начала демобилизации. По их словам, бригады в лучшем случае имеют лишь 40% от необходимого состава, поэтому необходимо примерно 100 тысяч человек, чтобы хотя бы "закрыть" пробелы.

Минобороны
украинцы
Украина
мобилизация
законопроект

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