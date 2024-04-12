Мобілізація в Україні 2024 — хто зі студентів та аспірантів втратив відстрочку

Мобілізація студентів в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Нещодавно народні депутати прийняли за основу новий законопроєкт про мобілізацію, який зокрема містить нові норми щодо надання відстрочки військовозобов'язаним громадянам України. Так, деякі категорії було позбавлено такого права.

Чи матимуть відстрочку від призову на військову службу студенти та аспіранти за прийнятим законопроєктом №10449, розповідаємо далі в матеріалі.

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У остаточній версії законопроєкту, яку було ухвалено, всі аспіранти отримали право на відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання (контрактної чи бюджетної). Варто додати, що мобілізації також не підлягають докторанти.

Таким чином, особи, що отримують наукові ступені та знаходяться в інтернатурі, не підлягають мобілізації впродовж особливого періоду.

Які зміни щодо мобілізації студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Водночас, варто зауважити, українським законодавством передбачено, що такі особи мають право добровільно мобілізуватися до війська. У такому разі вони можуть отримати відпустку на час служби.

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