В Минобороны рассказали о наказании за неисполнение обязанностей во время мобилизации

Украинские военные. Фото: Генштаб

Закон о мобилизации содержит перечень обязанностей военнообязанных и мотивационных норм, а также наказание для уклоняющихся. Министерство обороны опубликовало инфографику, детализирующую обязанности граждан в контексте военного учета.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 24 апреля.

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Обязанности граждан по мобилизационной подготовке

Граждане должны носить с собой необходимые документы и актуализировать свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК), обратившись лично в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или используя электронный кабинет.

Указано, что граждане могут привлекать к не боевым задачам, таким как строительство оборонительных сооружений или выполнение мобилизационных задач.

Верховная Рада также предоставила право конфискации транспорта и другого имущества с обязательной компенсацией от государства.

Инфографика от Минобороны

Как будут наказывать за неисполнение обязанностей

Минобороны устанавливает следующие меры:

Руководство ТЦК и СП может обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина.

В случае невозможности задержания руководство ТЦК и СП отправляет гражданину рекомендованное письмо с требованием исполнить обязанности.

Форму и содержание требования устанавливает Министерство обороны, а датой вручения считается день подписи или отказа в получении.

Если обязанности не исполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд с целью временного ограничения права управления транспортными средствами.

Требование считается исполненным после исполнения гражданином обязанностей или отозванным после завершения мобилизации.

ТЦК и СП выдает документ о выполнении требования или направляет уведомление об исполнении в соответствующие органы.

Инфографика от Минобороны

Напомним, новый закон о мобилизации начнет действовать с 18 мая. Министерство обороны опубликовало обязанности, касающиеся местных властей во время мобилизационных процессов.

Недавно стало известно, что в Кабинете Министров готовят новые ограничения для тех, кто не обновит данные в ТЦК. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь идет об административных услугах.