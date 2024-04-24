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В Минобороны рассказали о наказании за неисполнение обязанностей во время мобилизации

24 апреля 2024 16:52
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Бригадир София
редактор
В Минобороны рассказали о наказании за неисполнение обязанностей во время мобилизации
Украинские военные. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Закон о мобилизации содержит перечень обязанностей военнообязанных и мотивационных норм, а также наказание для уклоняющихся. Министерство обороны опубликовало инфографику, детализирующую обязанности граждан в контексте военного учета.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 24 апреля.

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Граждане должны носить с собой необходимые документы и актуализировать свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК), обратившись лично в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или используя электронный кабинет.

Указано, что граждане могут привлекать к не боевым задачам, таким как строительство оборонительных сооружений или выполнение мобилизационных задач.

Верховная Рада также предоставила право конфискации транспорта и другого имущества с обязательной компенсацией от государства.

Инфографика от Минобороны
Инфографика от Минобороны

Как будут наказывать за неисполнение обязанностей

Минобороны устанавливает следующие меры:

  • Руководство ТЦК и СП может обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина.
  • В случае невозможности задержания руководство ТЦК и СП отправляет гражданину рекомендованное письмо с требованием исполнить обязанности.
  • Форму и содержание требования устанавливает Министерство обороны, а датой вручения считается день подписи или отказа в получении.
  • Если обязанности не исполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд с целью временного ограничения права управления транспортными средствами.
  • Требование считается исполненным после исполнения гражданином обязанностей или отозванным после завершения мобилизации.
  • ТЦК и СП выдает документ о выполнении требования или направляет уведомление об исполнении в соответствующие органы.
Инфографика от Минобороны
Инфографика от Минобороны

Напомним, новый закон о мобилизации начнет действовать с 18 мая. Министерство обороны опубликовало обязанности, касающиеся местных властей во время мобилизационных процессов.

Недавно стало известно, что в Кабинете Министров готовят новые ограничения для тех, кто не обновит данные в ТЦК. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь идет об административных услугах.

Минобороны
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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