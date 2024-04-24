В Минобороны рассказали о наказании за неисполнение обязанностей во время мобилизации
Закон о мобилизации содержит перечень обязанностей военнообязанных и мотивационных норм, а также наказание для уклоняющихся. Министерство обороны опубликовало инфографику, детализирующую обязанности граждан в контексте военного учета.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 24 апреля.
Обязанности граждан по мобилизационной подготовке
Граждане должны носить с собой необходимые документы и актуализировать свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК), обратившись лично в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или используя электронный кабинет.
Указано, что граждане могут привлекать к не боевым задачам, таким как строительство оборонительных сооружений или выполнение мобилизационных задач.
Верховная Рада также предоставила право конфискации транспорта и другого имущества с обязательной компенсацией от государства.
Как будут наказывать за неисполнение обязанностей
Минобороны устанавливает следующие меры:
- Руководство ТЦК и СП может обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина.
- В случае невозможности задержания руководство ТЦК и СП отправляет гражданину рекомендованное письмо с требованием исполнить обязанности.
- Форму и содержание требования устанавливает Министерство обороны, а датой вручения считается день подписи или отказа в получении.
- Если обязанности не исполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд с целью временного ограничения права управления транспортными средствами.
- Требование считается исполненным после исполнения гражданином обязанностей или отозванным после завершения мобилизации.
- ТЦК и СП выдает документ о выполнении требования или направляет уведомление об исполнении в соответствующие органы.
Напомним, новый закон о мобилизации начнет действовать с 18 мая. Министерство обороны опубликовало обязанности, касающиеся местных властей во время мобилизационных процессов.
Недавно стало известно, что в Кабинете Министров готовят новые ограничения для тех, кто не обновит данные в ТЦК. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь идет об административных услугах.
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