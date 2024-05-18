В Минобороны рассказали, сколько украинцев авторизовалось в приложении "Резерв+"

Военный смотрит в телефон. Фото: ТСН

За первые одиннадцать часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Также отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в субботу, 18 мая.

Читайте также:

Запуск приложения "Резерв+"

В ведомстве подчеркнули, что из-за защиты от DDOS-атак и попыток взлома со стороны врага, авторизация в приложении может не работать сразу для всех пользователей.

Однако представители Минобороны заверили, что их техническая команда работает круглосуточно, чтобы исправить любые ошибки и отреагировать на отзывы пользователей.

"Спасибо, что показываете пример ответственности! Но напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому исполнить обязанность успеют все", — добавили в министерстве.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Приложение "Резерв+" позволяет военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет обновлять свои данные дистанционно, избегая необходимости посещения ТЦК или ЦНАПов.

Напомним, адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

Ранее мы писали, что с 18 мая на Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.