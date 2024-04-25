В Минобороны ответили, будут ли ТЦК вручать военнообязанным повестки за границей

Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Иллюстративное фото: соцсети

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут работать за границей. В то же время вручение повесток военнообязанным за пределами Украины является нереальным.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода в четверг, 25 апреля.

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Вручение повесток за границей

"ТЦК за границей работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это выглядит достаточно нереальным", — отметил Лазуткин.

Однако после вступления в силу закона о мобилизации мужчины призывного возраста в Украине и за рубежом будут иметь 60 дней для обновления военно-учетных данных, в том числе через электронный кабинет.

У спикера Минобороны спросили, означает ли это, что мужчинам не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить данные.

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет", — ответил он.

Лазуткин добавил, что запуск электронного кабинета призывника планируется уже в июне этого года.

Ранее адвокат Николай Максимов рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней.

Исследователи Texty.org считают, что ТЦК и СП не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные.