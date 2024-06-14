В рекрутинговых центрах не дают повестки - Минобороны

Рекрутинговый центр. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

В рекрутинговых центрах не дают повестки. Человеку не нужно бояться, что он придется поинтересоваться о вакансии и его куда-то заберут.

Об этом рассказал в эфире Киев24 спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в пятницу, 14 июня.

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Как узнать о вакансиях в рекрутинговом центре

По словам Лазуткина, человеку не следует бояться, что его сразу "упакуют", если он придется поинтересоваться о вакансии.

Он добавил, что база всех вакансий в армии объединена. Можно прийти в рекрутинговый центр и поговорить со специалистом, который может дать совет, рассказать детали по подразделениям и где есть вакансии.

Также это можно делать на онлайн-платформах. Там есть описание вакансии, требования к соискателю, сумма, которую можно зарабатывать.

"Тут сочетание и баланс. Сейчас многие онлайн-платформы присоединились. Так или иначе, общение в рекрутинговом центре может раскрыть больше информации. В рекрутинговых центрах не дают повестку. Человеку не надо бояться, что он придет и его куда-то заберут. Он узнает, поинтересуется и расскажет о себе. Согласно ее специальности, ей предоставят предложение", — рассказал спикер Минобороны.

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Свои поступки они объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

Ранее Минобороны Украины совместно с проектом Victory Drones запускает проект по рекрутингу операторов БПЛА.

Также недавно правительство утвердило положения о центрах рекрутинга Вооруженных сил Украины, которые отныне образуются по решению Александра Сырского.