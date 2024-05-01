В Минобороны ответили, какую юридическую силу имеет электронный рапорт
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко ответила на ряд вопросов военных. В частности, чиновница ответила, какую юридическую силу имеет электронный рапорт.
Об этом сообщило издание АрмияInform во вторник, 30 апреля.
Юридическая сила электронного рапорта
"Какова юридическая сила электронного рапорта? Если при подаче бумажного мне в строевой части дают входной номер документа, и я потом могу отслеживать его, то как это будет работать в электронном варианте?", — спросил лейтенант ВСУ.
По словам Черногоренко, юридический вес электронного рапорта эквивалентен бумажному. При подаче электронного рапорта, как и в случае с бумажным, вы получите уникальный регистрационный номер от строевой части, что позволит вам следить за процессом обработки документа. В электронной системе вы сможете просматривать актуальный статус рапорта в режиме реального времени, например, зарегистрирован ли он, на подписи, согласован или отклонен. В случае отклонения рапорта командир обязан будет указать причину отклонения в специальном поле и подтвердить это своей электронной подписью.
Напомним, в Украине начал работать государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Он призван уменьшить количество ошибок во время ведения военного учета в Украине вследствие человеческого фактора и сделать невозможным любые коррупционные риски.
Ранее мы писали, что предусмотрено, что в е-кабинет можно будет зайти с любого устройства и предоставить данные в ТЦК и СП. Кроме того, украинцы смогут узнать, есть ли о них информация в реестре "Оберіг".
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