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В Минобороны ответили, какую юридическую силу имеет электронный рапорт

1 мая 2024 14:56
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Бригадир София
редактор
В Минобороны ответили, какую юридическую силу имеет электронный рапорт
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: Миноборони
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко ответила на ряд вопросов военных. В частности, чиновница ответила, какую юридическую силу имеет электронный рапорт.

Об этом сообщило издание АрмияInform во вторник, 30 апреля.

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Юридическая сила электронного рапорта

"Какова юридическая сила электронного рапорта? Если при подаче бумажного мне в строевой части дают входной номер документа, и я потом могу отслеживать его, то как это будет работать в электронном варианте?", — спросил лейтенант ВСУ.

По словам Черногоренко, юридический вес электронного рапорта эквивалентен бумажному. При подаче электронного рапорта, как и в случае с бумажным, вы получите уникальный регистрационный номер от строевой части, что позволит вам следить за процессом обработки документа. В электронной системе вы сможете просматривать актуальный статус рапорта в режиме реального времени, например, зарегистрирован ли он, на подписи, согласован или отклонен. В случае отклонения рапорта командир обязан будет указать причину отклонения в специальном поле и подтвердить это своей электронной подписью.

Напомним, в Украине начал работать государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Он призван уменьшить количество ошибок во время ведения военного учета в Украине вследствие человеческого фактора и сделать невозможным любые коррупционные риски.

Ранее мы писали, что предусмотрено, что в е-кабинет можно будет зайти с любого устройства и предоставить данные в ТЦК и СП. Кроме того, украинцы смогут узнать, есть ли о них информация в реестре "Оберіг".

Минобороны
ВСУ
украинцы
Украина
военные
мобилизация
рапорт

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