В Минцифре сделали заявление на фоне слухов о повестках в "Дії"
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал слухи о повестках в приложении "Дія". Они активно распространяются в социальных сетях.
Об этом Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале.
Повестки в "Дії"
По словам Федоров, повесток у "Дії" не будет никогда.
Он также добавил, что в следующем году будет 1 млн дронов.
Напомним, командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак анонсировал ужесточение мобилизации в Украине. Он рассказал о повестках в приложении "Дія" и установлении блокпостов в каждом городе.
Также мы писали, что глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров пошутил по поводу повесток в "Дії".
Добавим, генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако менять что-либо в систему призыва во время российской войны слишком рискованно.
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