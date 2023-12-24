В Минцифре сделали заявление на фоне слухов о повестках в "Дії"

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал слухи о повестках в приложении "Дія". Они активно распространяются в социальных сетях.

Об этом Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале.

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Повестки в "Дії"

По словам Федоров, повесток у "Дії" не будет никогда.

Он также добавил, что в следующем году будет 1 млн дронов.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак анонсировал ужесточение мобилизации в Украине. Он рассказал о повестках в приложении "Дія" и установлении блокпостов в каждом городе.

Также мы писали, что глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров пошутил по поводу повесток в "Дії".

Добавим, генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако менять что-либо в систему призыва во время российской войны слишком рискованно.