Військовий анонсував повістки в "Дії" та блокпости у кожному місті
Командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак анонсував посилення мобілізації в Україні. Він розповів про повістки в застосунку "Дія" та встановлення блокпостів у кожному місті.
Про це Назарій Кішак написав на своїй сторінці у Facebook.
Посилення мобілізації в Україні
"З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости, ми беремось за мобілізацію!" — наголосив Кішак.
За його словами, хлопців на фронті потрібно міняти. Військовий пише, що всі, хто попадеться, підуть в піхоту. Він заявив, що поліція вже нібито почала перевіряти фейкові опіки, догляди та інвалідності.
До того ж він натякнув на повістки в "Дії".
"Можете видаляти "Дію" вже", — додав Кішак.
Офіційні особи ще не коментували заяву військового.
Нагадаємо, віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.
Також ми писали, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.
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