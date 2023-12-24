Військовий анонсував повістки в "Дії" та блокпости у кожному місті

Перевірка документів на блокпосту. Фото: НГУ

Командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак анонсував посилення мобілізації в Україні. Він розповів про повістки в застосунку "Дія" та встановлення блокпостів у кожному місті.

Про це Назарій Кішак написав на своїй сторінці у Facebook.

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"З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости, ми беремось за мобілізацію!" — наголосив Кішак.

За його словами, хлопців на фронті потрібно міняти. Військовий пише, що всі, хто попадеться, підуть в піхоту. Він заявив, що поліція вже нібито почала перевіряти фейкові опіки, догляди та інвалідності.

До того ж він натякнув на повістки в "Дії".

"Можете видаляти "Дію" вже", — додав Кішак.

Офіційні особи ще не коментували заяву військового.

Допис Кішака. Фото: скриншот

Нагадаємо, віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.

Також ми писали, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.